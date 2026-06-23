ଇରାନରେ ରୁହନ୍ତି ଏତେମାତ୍ରାରେ ହିନ୍ଦୁ, ଗଣିପାରିବେନି ଆପଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅଛି ସେଠାକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର
ଇରାନରେ ରୁହନ୍ତି ଏତେମାତ୍ରାରେ ହିନ୍ଦୁ, ଗଣିପାରିବେନି ଆପଣ
Hindu Population in Iran: ଇରାନ ଏକ ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଦେଶର ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଇସଲାମ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇରାନର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ।
ଇରାନର ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥିତି
ବିଭିନ୍ନ ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ଇରାନର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୯.୫ କୋଟି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୯୯% ଆବାଦୀ ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ମାନନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮୯% ଶିଆ ମୁସଲମାନ ଏବଂ 10% ସୁନ୍ନି ମୁସଲମାନ ରହିଛନ୍ତି।
ଇରାନରେ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ରୁ ୪୦,୦୦୦ ହିନ୍ଦୁ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ମନେହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଇରାନର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର ୦.୦୧% ରୁ ବି କମ୍ ଅଟେ। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯିହୁଦୀ ଏବଂ ପାର୍ସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି।
ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଇତିହାସ
ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତରୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରବାସୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପେସାଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତେହେରାନ, ବନ୍ଦର ଆବାସ ଏବଂ ଇସଫାହାନ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ରୁହନ୍ତି।
ଇରାନରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ୧୯ଶ ଏବଂ ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟାପାର କରିବା ପାଇଁ ଇରାନର ବନ୍ଦର ସହର, ବିଶେଷ କରି ‘ବନ୍ଦର ଆବାସ’ରେ ବସବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଇରାନରେ ଅଛି ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର
ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇରାନରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ରହିଛି । ଇରାନର ବନ୍ଦର ଆବାସ ସହରରେ ୧୮୯୨ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏହା ଇରାନରେ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପରିଚିତ।
ସେହିପରି ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦୀପାବଳି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଉତ୍ସବ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ, ଘରୋଇ ଭାବେ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି।