School Holiday: ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ…ଲମ୍ବା ଛୁଟି ଘୋଷଣା, ୧୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ, ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ହୋଇଥାଏ। ଦଶହରାରୁ ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଟ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରି ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୧୪ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଏତେ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ, ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଛୁଟିର ମାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଦଶହରା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମାସ ପରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଜୟନ୍ତୀ, କରଭା ଚୌଥ, ଆହୋଇ ଅଷ୍ଟମୀ, ଧନତେରସ, ଦୀପାବଳି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଏବଂ ଭାଇ ଦୂଜ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚାରିଟି ରବିବାର ଛୁଟି ମିଶିଯବା ଦ୍ବାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଜାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ।
ଅକ୍ଟୋବରରେ ସ୍କୁଲ କେବେ ବନ୍ଦ ରହିବ?
ଅକ୍ଟୋବର ୧, ମହାନବମୀ – ଅକ୍ଟୋବର ୧ ହେଉଛି ନବରାତ୍ରିର ଶେଷ ଦିନ, ଯାହାକୁ ମହାନବମୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବମ ରୂପ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହନ୍ତି।
ଅକ୍ଟୋବର ୨, ଦଶହରା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ – ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ, କାରଣ ଦଶହରା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ସମାନ ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଦଶହରାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୭, ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକି ଜୟନ୍ତୀ – ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକିଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହନ୍ତି।
୧୦ ଅକ୍ଟୋବରରେ କରୱା ଚୌଥ ଯୋଗୁଁ ଛୁଟି ରହିବ।
୧୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଆହୋଇ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୧୮, ଧନତେରସ – ଧନତେରସ ହେଉଛି ଦୀପାବଳିର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦, ନର୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ – ନର୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀକୁ ଛୋଟି ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସାରା ଦେଶର ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ସରକାରୀ ଛୁଟି ପାଳନ କରନ୍ତି।
୨୧ ଅକ୍ଟୋବର, ଦୀପାବଳି – ଏହି ବର୍ଷ, ଦୀପାବଳି ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ସମେତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ଦିନ ଛୁଟି ପାଳନ କରନ୍ତି।
୨୨ ଅକ୍ଟୋବର, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା – ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ୨୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ପାଇଁ ଛୁଟି ପାଳନ କରିବେ।
୨୩ ଅକ୍ଟୋବର, ଭାଇ ଦୂଜ ଏବଂ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ – ଭାଇ ଦୂଜ ହେଉଛି ଦୀପାବଳିର ଶେଷ ଦିନ। ଏହା ସବୁଠି ସରକାରୀ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ।
୨୭ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହଳାଷଷ୍ଠୀ ଯୋଗୁଁ ଛୁଟି ରହିବ।
୨୮ ଅକ୍ଟୋବର, ଛଟ ପୂଜା – ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ଛଟ ପୂଜା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି।
ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ସମସ୍ତ ଛୁଟି ସବୁଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ।