ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଘଣ୍ଟାର ନିଦ୍ରା ଜରୁରୀ? ଜାଣନ୍ତୁ
ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରା ପୂରଣ ନହୁଏ, ତେବେ ଶରୀରର ସମସ୍ୟା ଅନେକାଂଶରେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବୟସ ଅନୁସାରେ କାହା ପାଇଁ କେତେ ନିଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ।
Importance Of Sleep : ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ପରି ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଜରୁରୀ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କାମ, ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଦ୍ରା ପୂରଣ ନହେବା ଫଳରେ ଥକ୍କାପଣ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ, ଦୁର୍ବଳ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶରୀର ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି (ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍) ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ନିଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଦ୍ରାର ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଯଦି ନିଦ୍ରା ନିୟମିତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଶରୀର ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଲେଖାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କମ ନିଦ୍ରା ଯୋଗୁଁ କି କି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
ବୟସ ଅନୁସାରେ କେତେ ନିଦ୍ରା ଜରୁରୀ?
୧. ନବଜାତ ଶିଶୁ (୦–୩ ମାସ)
ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଦ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ୧୪ ରୁ ୧୭ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବା ଉଚିତ୍, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ ।
୨. ଶିଶୁ (୪–୧୧ ମାସ)
ଏହି ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୨ ରୁ ୧୫ ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ।
୩. ଛୋଟ ପିଲା (୧–୨ ବର୍ଷ)
ଏହି ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୧୧ ରୁ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବା ଉଚିତ୍। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଏବଂ ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ।
୪. ପ୍ରି–ସ୍କୁଲ୍ ପିଲା (୩–୫ ବର୍ଷ)
ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ରୁ ୧୩ ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ।
୫. ସ୍କୁଲ୍ ଯାଉଥିବା ପିଲା (୬–୧୩ ବର୍ଷ)
ଏହି ବୟସରେ ୯ ରୁ ୧୧ ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ।
୬. କିଶୋର (୧୪–୧୭ ବର୍ଷ)
କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ୮ ରୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବା ଉଚିତ୍, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଶରୀରରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ।
୭. ବୟସ୍କ (୧୮–୬୪ ବର୍ଷ)
ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୭ ରୁ ୯ ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ।
୮. ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା (୬୫+ ବର୍ଷ)
ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାମାନେ ୭ ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।