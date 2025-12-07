ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ତଲଓ୍ୱାର, କେତେ କିଲୋ ଥିଲା ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଖଣ୍ଡାର ଓଜନ, ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି
ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଖଣ୍ଡା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ନାମ କେବଳ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି ଏବଂ ସାହସ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଖଣ୍ଡା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛି।
ଏହି ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଖଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି କୌତୁହଳ ଜାଗ୍ରତ କରେ ଯେପରି ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସେନାରେ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ।
ଓଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଲାମ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଟିପୁଙ୍କ ଖଣ୍ଡାକୁ ରୋମାଞ୍ଚ ଏବଂ ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ କାହାଣୀ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଖଣ୍ଡାଟି କେତେ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଟିପୁଙ୍କ ଖଣ୍ଡାର ଓଜନ କେତେ କିଲୋ ଥିଲା:
ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଖଣ୍ଡାର ଓଜନ ବିଷୟରେ ଇତିହାସକାର ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି କରନ୍ତି। କିଛି ଦଲିଲ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୭ କିଲୋ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ଥିଲା।
ଯୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଭାରୀ ଖଣ୍ଡା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ, ମାତ୍ର ୧.୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଆଉ ଏକ ଖଣ୍ଡାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ହାଲୁକା ଖଣ୍ଡାକୁ ଟିପୁଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ରଣନୀତି ସହିତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଦୁଇଟି ଓଜନ ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡାର ପରିଚୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଟିପୁଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ବିବିଧତା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉଭୟ ଥିଲା।
ଖଣ୍ଡା ଡିଜାଇନ୍:
ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଖଣ୍ଡା କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ରାଜକୀୟ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଇସ୍ପାତରେ ତିଆରି ଏବଂ ସୁନାରେ ଖୋଦିତ ଏହି ଖଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ, “ସୁଖେଳା” ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ରାଜକୀୟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ଖଣ୍ଡା ହାତ, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲେଡ୍ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନଥିଲା, ବରଂ ରାଜକୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡା:
ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ରହିଛି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ନିଲାମରେ ୧୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଖଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଭାରତୀୟ ଖଣ୍ଡାର ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ, ବନହାମ୍ସ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟିଙ୍କ ନିଲାମରେ ଅନେକ ଖଣ୍ଡା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ କିଛି ଖଣ୍ଡା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, ଏବେ ନିଖୋଜ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଇଥିବା ଖଣ୍ଡା, ଯାହା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆଉ ଖୋଜାଖୋଜି ହେଉନାହିଁ।
ଟିପୁଙ୍କ ଖଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କେଉଁଠି:
ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଅନେକ ଖଣ୍ଡା ଆଜି ବି ବ୍ରିଟିଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଏବଂ ଆଲବର୍ଟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା, ମୁଦି ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ବାକ୍ସ ଏବେ ବି ବ୍ରିଟିଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରେ।
ଅନେକ ଖଣ୍ଡା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଗ୍ରହରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଛି। କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସର ଇତିହାସରେ ହଜି ଯାଇଛି। ଏହି ରହସ୍ୟ ଏବେ ବି ଇତିହାସ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ଟିପୁଙ୍କ ଧନର କେତେ ଅଂଶ ବିଶ୍ୱଠାରୁ ଲୁଚି ରହିଛି।