ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲନ LNGରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥାଏ ଜାହାଜ , ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ମାଇଲେଜ କେତେ?
ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ବିଶାଳକାୟ ଗଠନ କାରଣରୁ ପ୍ରତି ଗ୍ୟାଲନ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମାଇଲେଜ୍ ବହୁତ କମ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ, ହଜାର ହଜାର ଟନ ଓଜନ ବୋହିବା କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଡ଼କ ପରିବହନ ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଗୁଣା ଅଧିକ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ-ଦକ୍ଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି।
Ship Mileage : ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ବିଶାଳକାୟ ସମୁଦ୍ର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କାର କିମ୍ବା ବାଇକ୍ର ମାଇଲେଜ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ିକୁ ଚିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଏହି ମହାକାୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ମାଇଲେଜ କେତେ ହେଉଥିବ? ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଦକ୍ଷତା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ।
ଏକ ବିଶାଳ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜର ମାଇଲେଜ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ କମ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ କରାଯାଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ଟନ ଓଜନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ପରିବହନର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ବା ସୁଲଭ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଉଭା ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲନ ଏଲ୍ଏନ୍ଜିରେ ଏକ ଜାହାଜ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହା ପଛର ବିଜ୍ଞାନ କଣ କହୁଛି।
ଯଦି ବୈଷୟିକ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲନ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଗୋ ସିପ୍ (ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ) ପ୍ରାୟ 0.23 ରୁ 0.46 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲନ ଇନ୍ଧନରେ ଏହି ଜାହାଜ କେବଳ 230 ରୁ 460 ମିଟର ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଥାଏ।
ବିଶାଳକାୟ ସମୁଦ୍ର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟଧିକ ଓଜନ ଏବଂ ମହାସାଗର ପାଣିର ପ୍ରତିରୋଧ ହେତୁ ପ୍ରତି ଗ୍ୟାଲନ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ମାଇଲେଜ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଏକ ସାଧାରଣ କାର ଗୋଟିଏ ଲିଟରରେ ଅନେକ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥାଏ, ସେଠାରେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଦାନବ (ମହାକାୟ ଜାହାଜ) ଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ର କିଛି ମିଟର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାଲନ୍ ଗ୍ୟାଲନ୍ ଇନ୍ଧନ ପିଇଯାଆନ୍ତି।
ଆକାର ଏବଂ ଲଦା ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର
ଜାହାଜର ମାଇଲେଜ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ଆକାର ଏବଂ ସେଥିରେ ଲଦା ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଏବଂ LNG ବାହକଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଇଞ୍ଜିନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜାହାଜରେ ଲଦା ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟେନରଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଏକ ଖାଲି ଜାହାଜ ତୁଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୋଝେଇ ହୋଇଥିବା ଜାହାଜ ବହୁତ କମ ମାଇଲେଜ ଦେଇଥାଏ।
ଜାହାଜର ଦକ୍ଷତା କେବଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠୁଥିବା ତୋଫାନୀ ଲହଡ଼ି ଏବଂ ପବନର ବିପରୀତ ଚାପ ଜାହାଜର ଗତିକୁ ଧିମା କରିଦିଏ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାହାଜର ମାଇଲେଜ୍ ସାଧାରଣ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଏ। ଏହାର ବିପରୀତରେ, ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମାଇଲେଜ୍ ସହିତ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଥାଏ।
ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜାହାଜର ବେଗ ମାଇଲେଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଗୋ ସିପ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୨ ରୁ ୩୭ କିଲୋମିଟରର ଏକ ମିତବ୍ୟୟୀ ବା ସୁଲଭ ଗତିରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗତିରେ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ସବୁଠାରୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜାହାଜକୁ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚଲାଯାଏ, ତେବେ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ହଠାତ ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ମାଇଲେଜ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବେ କମିଯାଇଥାଏ। ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲନ୍ରେ ଜାହାଜ ମାତ୍ର କିଛି ଶହ ମିଟର ଚାଲିଥାଏ, ତଥାପି ଏହା ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ୧୪ ଗୁଣ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ-ଦକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ବଡ଼ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ ଏକ ସଙ୍ଗେ ହଜାର ହଜାର କଣ୍ଟେନର ପରିବହନ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି କଣ୍ଟେନର ହିସାବରେ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଟନ୍-ମାଇଲ୍ ଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲନ୍ ଇନ୍ଧନରେ ପ୍ରାୟ ୧୮୩ ରୁ ୩୯୦ କଣ୍ଟେନର-ମାଇଲ୍ର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିନିଅନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ, ଏକ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରକ ପ୍ରତି ଗ୍ୟାଲନ୍ରେ କେବଳ ୭ ରୁ ୧୫ କଣ୍ଟେନର-ମାଇଲ ହିଁ ଦେଇପାରିଥାଏ। ଏକ ବଡ଼ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜର ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାଥରକେ ୩୦ ଲକ୍ଷରୁ ୫୫ ଲକ୍ଷ ଗ୍ୟାଲନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଭରାଯାଇପାରିବ। ଆଜିକାଲି ପାରମ୍ପରିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଇନ୍ଧନ ବଦଳରେ ଏଲ୍ଏନ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।