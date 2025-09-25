Walking Benefits: ପତଳା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ଜରୁରୀ? ଜାଣନ୍ତୁ AIIMS ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତ…
Walking Benefits: ଚାଲିବା ହେଉଛି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାର ଏକ ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ। ପ୍ରତିଦିନ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ଆମ ହାତରେ । ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ସଠିକ ଭାବରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ। ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରେ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବା ଚାପ ହ୍ରାସ କରେ, ନିଦକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ମନକୁ ସତେଜ କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚାଲିବା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ମଧୁମେହ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ଭଳି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ। ତେଣୁ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାଲିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦କିଲୋମିଟର ଠିକ୍ କି? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର AIIMSର ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସର ପ୍ରଫେସର ସୂଚନା ଦେଇକହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାପାନରେ ଲୋକପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ।
ଦୈନିକ ୭ହଜାର ରୁ ୮ ହଜାର ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ସମାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ୧୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ, ଯେପରିକି ୧୨ କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଆଣ୍ଠୁ କିମ୍ବା ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାଲିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।
ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ:
ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଅଧିକ, ତେବେ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ମାଂସପେଶୀକୁ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ହାଲୁକା ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମାଂସପେଶୀ କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।