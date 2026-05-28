୫୦ ହଜାର ଦରମାରେ କେତେ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ମିଳିପାରିବ ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିଜର ଏକ ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ବିନା ଘର କିଣିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ମୋ ଦରମା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମତେ କେତେ ଲୋନ୍ ଦେବ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଥିବା ମାସିକ ଦରମା (In-hand salary) ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଭଲ ପରିମାଣର ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ ଦରମା ଦେଖି ଲୋନ୍ ଦିଏ ନାହିଁ, ଏହା ପଛରେ ଏକ ଗଣିତ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ କାଲକୁଲେଟର ଜରିଆରେ ଜାଣିବା ଯେ ୫୦ ହଜାର ଦରମାରେ ଆପଣ କେତେ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ EMI କେତେ ହେବ।
ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ FOIR (Fixed Obligation to Income Ratio) ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନିଥାଏ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମୋଟ ଆୟର ସର୍ବାଧିକ ୫୦% ରୁ ୫୫% ଅଂଶ ହିଁ EMI ଭାବେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ, କାରଣ ବାକି ଟଙ୍କା ଘର ଚଳାଇବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲୋନର ମୋଟ EMI ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଯଦି ଆମେ ହୋମ୍ ଲୋନର ହାରାହାରି ସୁଧ ହାର (Interest Rate) ୮.୫୦% ରୁ ୯.୦୦% ମଧ୍ୟରେ ଧରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାର୍ ଲୋନ୍ କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନିବା, ତେବେ ଲୋନର ସମୟ ଅବଧି ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, ତାହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋନ୍ (ସୁଧ ହାର ୮.୭୫%): ଏହି ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨୬ ଲକ୍ଷରୁ ୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ସହଜରେ ଦେଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ EMI ପ୍ରାୟ ୨୩,୦୦୦ ରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ।
୩୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋନ୍ (ସୁଧ ହାର ୮.୭୫%): ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ୩୦ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ନେବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଯିବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ୩୨ ଲକ୍ଷରୁ ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବ। କାରଣ, ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ EMI ବ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ।
ଏହି ୩ଟି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ପରିମାଣ କମି କିମ୍ବା ବଢ଼ିପାରେ
- ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଲୋନ୍: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମାରୁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାର୍ ଲୋନ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ EMI (ଯେପରିକି ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା) କଟୁଥାଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ EMI ଦେବାର କ୍ଷମତାକୁ ୨୫,୦୦୦ ରୁ କମାଇ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା କରିଦେବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଲୋନ୍ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ।
- କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର୍ (Credit Score): ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିବିଲ୍ (CIBIL) ସ୍କୋର୍ ୭୫୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ଲୋନ୍ ଦେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରିବ। ସ୍କୋର୍ ଖରାପ ଥିଲେ ଲୋନ୍ ଆବେଦନ ନାକଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
- ସହ-ଆବେଦନକାରୀ (Co-applicant): ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା କମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରତ ପତ୍ନୀ, ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଲୋନରେ ସାମିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଉଭୟଙ୍କ ଦରମା ମିଶି ୮୦,୦୦୦ କିମ୍ବା ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲେ, ଆପଣ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।