ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ରୋହିତ-ବିରାଟ, BCCI ଜାରି କଲା ଲିଷ୍ଟ; ଦେଖନ୍ତୁ
ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ଆଗାମୀ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୭ ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସହରରେ ମୋଟ ୨୨ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ବିସିସିଆଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ଏହି ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତଥାପି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବ।
ପ୍ରକାଶିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସହିତ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା କେତେ ଥର ଖେଳିବେ। ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କୁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଖେଳିବାକୁ ଦେଖାଯିବ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି।
ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବେ: ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବେ କେବଳ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବାରୁ, IPL ୨୦୨୬ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପିଚ୍ରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ଜୁନ୍ ୧୪-୨୦ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା ପରେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ।
ଏହା ପରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୭ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ।
୧୪ ଜୁନ୍ – ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ – ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ – ଧର୍ମଶାଳା
୧୭ ଜୁନ୍ – ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ – ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ – ଲକ୍ଷ୍ନୌ
୨୦ ଜୁନ୍ – ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ – ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ – ଚେନ୍ନାଇ
୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର – ଭାରତ vs ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ – ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ – ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ
୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର – ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ – ୨ୟ ODI – ଗୌହାଟୀ
୩ ଅକ୍ଟୋବର – ଭାରତ vs ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ – ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ – ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
୧୩ ଡିସେମ୍ବର – ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା – ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ – ଦିଲ୍ଲୀ
୧୬ ଡିସେମ୍ବର – ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା – ୨ୟ ODI – ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
୧୯ ଡିସେମ୍ବର – ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା – ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ – ଅହମ୍ମଦାବାଦ
୩ ଜାନୁଆରୀ – ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ – ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ – କୋଲକାତା
୬ ଜାନୁଆରୀ – ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ – ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ – ହାଇଦ୍ରାବାଦ
୯ ଜାନୁଆରୀ – ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ – ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ – ମୁମ୍ବାଇ
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଗାମୀ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ କେବଳ ୧୨ ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବ। ଯଦିଓ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୨ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ।