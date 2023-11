ବିଶ୍ୱରେ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି? ସଂଖ୍ୟା ଶୁଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପରି ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଲୋକ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ସିଗାରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସିଗାରେଟ୍ କେବଳ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ନୁହେଁ, ଲୋକମାନେ ଏହା ହେତୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି WHO ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି।

ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧା ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି। ତମାଖୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୮୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୩ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତମାଖୁ ସେବନ ହେତୁ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହାତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କେହି ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧୂଆଁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

ଦୁନିଆରେ ସମୁଦାୟ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୧.୩ ବିଲିୟନ। ଯେଉଁଥିରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱଳ୍ପ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ୨୦୨୦ ରେ, ବିଶ୍ୱର ୨୨.୩% ଲୋକ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩୬.୭% ପୁରୁଷ ଏବଂ ୭.୮% ମହିଳା। ତମାଖୁ ମହାମାରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, WHO ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ୨୦୦୩ ରେ WHO ଫ୍ରେମୱାର୍କ କନଭେନସନ୍ ଅଫ୍ ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (WHO FCTC) ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ୧୮୨ ଟି ଦେଶ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ପକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। WHO ର MPOWER ପଦକ୍ଷେପ WHO FCTC ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।