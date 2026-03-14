ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଯାଇଥିଲା ଜୀବନ; କେଉଁ ଦେଶର ହୋଇଥିଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି; ଭାରତ କଥା ଶୁଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ!

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ଚୀନକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା, ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି।

ସାମରିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ନାଟୋ କମାଣ୍ଡରମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ସଙ୍କଟଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍ତରର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ୩ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା: ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ୧୯୧୪ ରୁ ୧୯୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଐତିହାସିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ୧.୫ କୋଟିରୁ ୨.୨ କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଅନେକ ମହାଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ​​ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ୨୦ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ବିନାଶକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା।

ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସାମରିକ କ୍ଷତି: ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଇତିହାସକାରମାନେ ଆକଳନ କରନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୮୫ ଲକ୍ଷ ରୁ ୧.୧ କୋଟି ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ସୈନିକ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ ବରଂ ରୋଗ, ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଖାତର କଠୋର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମେସିନ୍ ଗନ୍, ତୋପ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଥିଲା।

ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ: ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ୬ ନିୟୁତରୁ ୧୩ ନିୟୁତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନାହାର, ରୋଗ ପ୍ରସାର, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିସ୍ଥାପନ ଏବଂ ନରସଂହାର ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ସ୍ପାନିସ୍ ଫ୍ଲୁ ମହାମାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଥିଲା।

ସର୍ବାଧିକ ସାମରିକ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ: ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅନେକ ଦେଶ ପ୍ରବଳ ସାମରିକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରାୟ ୨ ନିୟୁତ ସୈନିକ ହରାଇଥିଲା। ରୁଷ ପ୍ରାୟ ୧.୭ ରୁ ୧.୮ ନିୟୁତ ସୈନିକ ହରାଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରାୟ ୧.୪ ନିୟୁତ ସୈନିକ ହରାଇଥିଲା, ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସେନାରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦,୦୦୦ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟ ୧୧୬,୦୦୦ ସୈନିକ ହରାଇଥିଲା।

ଭାରତର ଭୂମିକା: ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଔପନିବେଶିକ ଅଞ୍ଚଳର ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୧୩ ଲକ୍ଷ ସୈନିକ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାର ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଅତି କମରେ ୭୪,୧୮୭ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।

