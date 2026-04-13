କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ମହାନ ଅଶୋକଙ୍କୁ ସାଧୁରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା
କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା, ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୬୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ନୃଶଂସ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ୧୩ତମ ଶିଳାଲେଖ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧,୦୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନାହାର, ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ୧,୫୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଶାଳ ଧ୍ୱଂସକାଣ୍ଡ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା।
ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି:
ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସ ଘଟାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଏକ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଏହାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।
ସମଗ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମୂଳପୋଛ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ମାନବୀୟ କ୍ଷତି ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଦେଇଥିଲା।
ଯୁଦ୍ଧ ପଛର କାରଣ:
ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ (ସଂଯୁକ୍ତ ଭାରତ)ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା – ଯାହା ମୂଳତଃ ତାଙ୍କ ପିତାମହ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା।
ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କଳିଙ୍ଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। ଏହାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ କରିଥିଲା।
ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼:
ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପରେ, ଅଶୋକ ନିଜ ଆଖିରେ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଦେଖିଥିଲେ – ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଶରୀର ଏବଂ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଅନୁତାପରେ ଭରିଦେଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଅଗଣିତ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଜିତିବା ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଅହିଂସା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା:
ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅହିଂସାର ପଥ ବାଛିଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି, କରୁଣା ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ବଦଳରେ, ସେ ଧର୍ମ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଲେ।
ତାଙ୍କର ଶିଳାଲେଖା ଏବଂ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ, ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ପୁରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଧମ୍ମଘୋଷର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା, ନୈତିକ ଶାସନ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ବିଜେତା ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ଶାସକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ମନେ ରଖାଯାଏ।