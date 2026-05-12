ତାମିଲନାଡୁରେ କେତେ ଲୋକ ମଦ ପିଅନ୍ତି? ଆକ୍ସନରେ CM, ବନ୍ଦ ହେବ ଦୋକାନ, ଏବେ କ’ଣ କରିବେ ମଦୁଆ
ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମଦ ପିଇବା ତାଲିକାରେ ତାମିଲନାଡୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଥମ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ବସିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଶାସନ ଭାର ହାତକୁ ନେଉ ନେଉ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଲେ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଥଲାପତିଙ୍କ କଥା। ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ୧୦ ମେ’ରେ ଶପଥ ନେଉ ନେଉ ୧୨ ମେ’ ରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଶେଫ ବିଜୟ ରାଜ୍ୟରେ ୭୧୭ଟି ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍କୁଲ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସର୍ଭେ ତଥ୍ୟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁରେ ୧୩.୨ ନିୟୁତ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି।
୧.୩୨ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୦ ଲକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈନିକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। NFHS-୫ (୨୦୧୯-୨୧) ଅନୁଯାୟୀ, ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରାୟ ୨୯.୨% ପୁରୁଷ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୦.୪%।
ବିକ୍ରୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାମିଲନାଡୁ ସେହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ମଦ୍ୟପାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ଅଛି।
ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମଦ ପିଇବାରେ ତାମିଲନାଡୁ ପଞ୍ଚମ:
ତାମିଲନାଡୁର ପରିସ୍ଥିତିର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ, ସର୍ବାଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରେ।
ଦେଶ ଭିତରେ ସାମଗ୍ରିକ ମଦ୍ୟପାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। NFHS (ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ-୫) ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନରୁ ପ୍ରାୟ ୭,୨୬୨.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆୟ କରେ।
ମଦ୍ୟପାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଏ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ: ମଦ୍ୟପାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଏହାର ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟା, ବ୍ୟାପକ ଖୁଚୁରା ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନର ଅଧିକ ଚାହିଦା ହେତୁ, ଏହା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ଏହି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ, ଏହା ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି। ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ-୫ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସର୍ବାଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହାର ପରିମାଣ ୩୧,୫୧୭.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା।
କର୍ଣ୍ଣାଟକ: ସର୍ବାଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନରୁ ରାଜସ୍ୱ ୨୦,୯୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରେ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ସହରରେ ମଦ୍ୟପାନର ଅଧିକ ଚାହିଦା, ଏକ ଦୃଢ଼ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ, ରାଜ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଛି। NFHS ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୦.୯ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଏବଂ ୧୬.୫ ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ ଏବଂ ନାସିକର ବୃହତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଦ୍ୟପାନର ପ୍ରମୁଖ ବାହକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ମାସ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପି।
ଏଠାରେ, ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଦ୍ୟପାନର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇନାହିଁ। NFHS ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୦.୪ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଏବଂ ୧୩.୯ ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ମଦ୍ୟପାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଦ୍ୟପାନର ଚାହିଦା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ। ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣର ମଦ୍ୟପାନ ବିକ୍ରୟରୁ ୧୧,୮୭୩.୭୦ କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। NFHS ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଏବଂ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି।
ଏକ ନିଶା ନିବାରଣ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ, ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଏକ ‘ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଜୋନ୍’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମନେ ରଖି ସେ ସ୍କୁଲ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ୫୦୦ ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।