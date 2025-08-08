ଭାଇ ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ କେତୋଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବା ଉଚିତ୍?
ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏତିକିଟି ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ, ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ରଖନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ପର୍ବକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଦିନ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ’ଣ? ଯଦି ଆପଣ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ।
ଗୋଟିଏ ରାଖୀରେ କେତେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ଗୋଟିଏ ରାଖୀରେ ତିନୋଟି ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବାର ଏକ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ତିନୋଟି ଗଣ୍ଠିକୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ତିନୋଟି ଗଣ୍ଠିର ଅର୍ଥ କ’ଣ:
ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠି ବ୍ରହ୍ମା ଜୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଗଣ୍ଠି ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠି ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବନ୍ଧାଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଶେଷ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠି ମହେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତୀକ।
ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ: ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ତିନୋଟି ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବା ଶୁଭ। ଏହି ତିନୋଟି ଗଣ୍ଠି ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ।
ତିନୋଟି ଗଣ୍ଠି ସହିତ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ଏହି ବନ୍ଧନକୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏଥର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ।