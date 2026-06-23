ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ୍‌ରେ କେତେଟା ରୁମ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେଠାରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ରହନ୍ତି?

ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ କି ଶେଷରେ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ କେତେ ବଡ଼ ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେଟା ରୁମ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ।

By Priyanka Das

White House : ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଧିକାରିକ ନିବାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ କାମ କରେ। ୱାଶିଂଟନ, ଡି.ସି. ରେ ଥିବା ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ୍‌ର ଏହି ଐତିହାସିକ ସୌଧ ୧୮୦ ୦ ମସିହାରେ ଜନ୍ ଆଡମ୍ସଙ୍କ ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘର ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିବାସ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିସର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିରେ କେତେଟା ରୁମ୍ ଅଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ କିଏ ରହନ୍ତି।

ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ୍‌ରେ କେତେଟା ରୁମ ଅଛି?

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍‌ରେ ୬ଟି ମହଲାରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ମୋଟ ୧୩୨ଟି ରୁମ ଅଛି। କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍‌ରେ ୩୫ ବାଥ୍‌ରୁମ୍, ୪୧୨ଟି କବାଟ, ୧୪୭ଟି ଝରକା, ୨୮ଟି ଫାୟାରପ୍ଲେସ ଏବଂ ତିନୋଟି ଲିଫ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ଗଠନକୁ କେତେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରେସିଡେନ୍ସ , ୱେଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ, ଇଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଆଧିକାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Night Vision ରେ ସବୁକିଛି ସବୁଜ କାହିଁକି…

ଡରାଇଲା NASA! ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ…

ଏଠାରେ କିଏ ରହନ୍ତି?

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍‌ର ପ୍ରାଥମିକ ନିବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିର ସଦସ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ରେସିଡେନ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବାସିକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ରହନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେପରିକି ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁରଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍‌ରେ ରହିପାରିବେ।

ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରନ୍ତି

ଯଦିଓ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍‌କୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହନ୍ତି। ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଫ୍ (ରୋଷେୟା), ବଟଲର୍, ମାଳି, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ପ୍ଲମ୍ବର ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ଐତିହାସିକ ସୌଧର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଆଧିକାରିକ ସମାରୋହରେ ନିଜର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା।

ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍‌କୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ (ଗୁପ୍ତ ସେବା) ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ। ଏହାର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଦିନରାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସରରେ ମୁତୟନ ରହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ସୁରକ୍ଷା ଚୌକି, ନୀରିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ (ସରଭିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ) ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ ପରିସର ଭିତରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍‌ରେ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ଦଳ (ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍) ଏବଂ ଏକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି। ସାମରିକ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆଧିକାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାପାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ତତ୍କାଳ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

Night Vision ରେ ସବୁକିଛି ସବୁଜ କାହିଁକି…

ଡରାଇଲା NASA! ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ…

ମହଙ୍ଗା ଫେସ୍ ୱାଶ୍-କ୍ରିମ୍ ବି ଫେଲ୍! ମୁହଁରେ…

ବ୍ରିଟେନରେ ରାଜା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନା…

1 of 25,941