ସାବଧାନ୍! ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେହି ସିମ କାର୍ଡ ବ୍ଯବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ; ଏହି ଉପାୟ ଆପଣାଇ ଜଲ୍ଦି ଚେକ କରନ୍ତୁ, ନହଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଜେଲ..

ଏକାଧିକ ସିମ କାର୍ଡ ଥିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୋରିମନା!

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଧିକ ସିମ କାର୍ଡ ରହିଛି ଆଗୁଆ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ନହଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନଚେତ ମୋଟା ରକମର ଜୋରିମନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ୟୁଟୁବକୁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ୟୁଟୁବରୁ ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଏକାଧିକ ସିମ କାର୍ଡ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି।

ଏପରିକି ବ୍ଯବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆବଶ୍ଯକତା ପୁରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନଇଚ୍ଛା ସିମ କାର୍ଡ କିଣୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସିମ କାର୍ଡ କିଣିବାର ଏକ ଲିମିଟ ରହିଛି।

ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଲିମିଟ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଜୋରିମନା ନଚେତ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି ସିମ କାର୍ଡ ରହିବା ଦରକାର।

କଣ କହୁଛି ନିୟମ: Telecommunications Act, 2023 ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ସିମ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ।

ନୁତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ 9ଟି ସିମ କାର୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏହା ଠାରୁ ଅଧିକ ସିମ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ତେବେ ଆଇନ ଦ୍ବାରା ଦଣ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ମାତ୍ର କିଛି ଟା ରାଜ୍ଯ ଏପରି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଲୋକ 6 ଟି ସିମ ରଖିପାରିବ ବୋଲି ନିୟମ ରଖାଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମିରୀ, ଆସାମ ଓ ନର୍ଥଇଷ୍ଟ ରାଜ୍ଯରେ ଜଣେ୍ ଲୋକ 6ଟି ସିମ ବ୍ଯବହାର କରିପାରିବ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି।

ଏହି ରାଜ୍ଯଗୁଡିକ ବ୍ଯତୀତ ଭାରତର ଅନ୍ଯ ରାଜ୍ଯରେ ସର୍ବାଧିକ 9ଟି ଲେଖାଏଁ ସିମ କାର୍ଡ ବ୍ଯବହାର କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ସିମ କାର୍ଡ ଆଣି ଏହାର ମିସ ୟୁଜ କରିଥାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ସିମ ବ୍ଯବହାର କରୁଛି କି।

ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲରେ ଚେକ କରନ୍ତୁ: ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ Sanchar Saathi Portal ରେ ଯାଇ ଏହା ଚେକ କରିପାରିବେ। Sanchar Saathi Portalରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବାର ଦେବା ପରେ କ୍ଯାପଚେ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ଆସିବ।

OTP ଦେବା ପରେ କେତୋଟି ସିମ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ ସେଠାରେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାରି ପାରିବେ।

