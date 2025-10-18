ଗୋଟିଏ ଦଳରେ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ଅଲଗା ଦରମା ଦିଅନ୍ତି ଦଳ?

ଗୋଟିଏ ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା।

By Subhasmita Das
ବିହାର: ବିହାର ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି।

ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଏବଂ ଦଳର ପ୍ରସାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଥାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ପୃଥକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:

ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ଦଳ କେତେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ତାହା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ୪୦ ଜଣ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ରଖିପାରିବେ।

ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ୨୦ ଜଣ ରହିପାରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା:

ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସ ବିପରୀତ, ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ କୌଣସି ଦରମା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନୁହେଁ।

ଖର୍ଚ୍ଚ ବଣ୍ଟନ:

ସାଧାରଣତଃ ଦଳ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚ ସେୟାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ।

ସେହିପରି, ଯଦି ଜଣେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଡାଯାଏ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ।

ନିର୍ବାଚନ ନିୟମ ପାଳନ:

ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଏକ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ। ଯେକୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ ସେମାନଙ୍କ ମାନ୍ୟତାକୁ ରଦ୍ଦ କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଦଳ ଛାଡିବା ସମୟରେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ।

