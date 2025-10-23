IRCTCରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ…

ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, IRCTC ପ୍ରତିଦିନ ୧.୩ ରୁ ୧.୪ ମିଲିୟନ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରେ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଜୀବନରେଖା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ରେଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। IRCTCର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ପଦ୍ଧତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି।

ଏବେ, ରେଳ କାଉଣ୍ଟରରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ବରଂ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କେବଳ କିଛି କ୍ଲିକ୍ ସହିତ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସରକାର IRCTC ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

IRCTCର ଦୈନିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ:ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, IRCTC ପ୍ରତିଦିନ ୧.୩ ରୁ ୧.୪ ମିଲିୟନ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରେ। ତଥାପି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନ ଭଳି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ, ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, IRCTC ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୧.୩୮୮ ମିଲିୟନ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ…

Electricity Tips: ଏହି ୫ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ…

ଦୈନିକ ବହୁତ ରୋଜଗାର:ଯାତ୍ରୀ ଭାର, ମାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଦୈନିକ ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ୪୦୦ ରୁ ୬୦୦ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯାତ୍ରୀ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ ଏହି ରାଜସ୍ୱରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖେ, IRCTC ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।

ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟତୀତ IRCTC କିପରି ରୋଜଗାର କରେ : IRCTC କେବଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ସୁବିଧା ଶୁଳ୍କ IRCTCର ଦୈନିକ ରାଜସ୍ୱରେ ସ୍ଥିର ଅବଦାନ ରଖେ। ଟ୍ରେନ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, IRCTC ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ, ଭାରତ ଗୌରବ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। IRCTC ୱେବସାଇଟ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ଋତୁକାଳୀନ ଏବଂ ଉତ୍ସବକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ: ବର୍ଷସାରା ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ସ୍ଥିର ନଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଦୀପାବଳି, ହୋଲି ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମୟରେ ଚାହିଦା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ଟିକେଟ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଉଭୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଦୈନିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରେ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ…

Electricity Tips: ଏହି ୫ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ…

(Video) ବିକିନି ପିନ୍ଧି ମହିଳା ପକେଇଲେ…

GK: ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା, ମାଲେସିଆରେ କେତେ? ମୂଲ୍ୟ…

1 of 28,474