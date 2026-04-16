Delimitation India: ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତରେ କେତେଥର ହୋଇଛି ଡିଲିମିଟେସନ୍? ଇତିହାସ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ!
ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ'ଣ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ୫୪୩ ରୁ ପ୍ରାୟ ୮୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।
ତେବେ ଏହା ପଛରେ ଏହାର ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି: ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସମାନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩% ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଭାରତରେ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ କେତେଥର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ’ଣ: ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିର୍ବାଚନ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମାନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରାୟ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଭାରତରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ।
ପ୍ରଥମ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ: ୧୯୫୧ ଜନଗଣନା ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରଥମ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୧୯୫୨ ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ: ୧୯୬୧ ଜନଗଣନାରୁ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ୧୯୬୩ ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଆସନଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା।
ତୃତୀୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ: ୧୯୭୧ ଜନଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ୧୯୭୩ର ତୃତୀୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ୫୪୩କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏହାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ, ୧୯୭୬ରେ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ୨୦୦୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନହୁଏ।
ଚତୁର୍ଥ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ: ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପରେ, ୨୦୦୧ ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଚତୁର୍ଥ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଆସନ ସଂଖ୍ୟାର ସୀମା ଯୋଗୁଁ, ମୋଟ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ବଦଳରେ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।