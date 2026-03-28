ଭାରତର ପଡୋଶୀ ଦେଶର କେତେ ଶୀର୍ଷ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି ଗିରଫ? ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କାହା କାହା ନାମ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ, ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜେନ-ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ହିଂସା ଏବଂ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା।
ନେପାଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଭାରତର କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
୧. ଶେଖ୍ ହାସିନା, ବାଂଲାଦେଶ – ନେପାଳ ପରି, ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିଛି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏକ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଶେଖ୍ ହାସିନା ସରକାରର ପତନ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁବାର ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଥିଲା। ୨୦୨୪ ର ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ ରେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରଠାରୁ ସେ ଭାରତରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି।
୨. ବାଂଲାଦେଶ ଖାଲେଦା ଜିଆ – ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆ ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ପରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ୧୭ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା। ହସିନାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
୩. ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ନୱାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଆସିଫ ଅଲ୍ଲୀ ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ ପାକିସ୍ତାନ – ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଟିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ମେ ୨୦୨୩ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି, ସରକାରୀ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ଅବୈଧ ବିବାହ ସମେତ ଶହେ ରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ୨୦୧୮ ରେ ପାନାମା ପେପର୍ସ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଲଣ୍ଡନରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଥର ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ୧୪ ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲ୍ଲୀ ଜର୍ଦ୍ଦାରୀଙ୍କୁ ୨୦୧୯ ରେ ଜାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
୪. ମିଆଁମାର ଅଙ୍ଗ ସାନ୍ ସୁ କି – ୨୦୨୦ ମସିହାରେ, ମିଆଁମାରରେ ବହୁମତ ସହିତ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ଅଙ୍ଗ ସାନ୍ ସୁ କିଙ୍କ ସରକାରକୁ ସେନା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିପ୍ଳବ ପରେ, ୬୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶରଣାର୍ଥୀ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାତିଗତ ଚିନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଭାରତକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଦେଶରେ ୩,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୭ ନିୟୁତ ଲୋକ ଅନାହାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।