GK: ଜାଣନ୍ତି କି କାଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚେ ? ସତ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ ଉଡିଯିବ
ସ୍କୁଲ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ କାଉର ଚତୁରତାର କାହାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କାଉ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଜାଣନ୍ତି କି ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥା କୌତୁହଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ କହିବୁ କାଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟି ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଜାଣିବା…
ପଶୁଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁସାରେ , “ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କାଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚେ? ଏହା ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେବେ ନା କେବେ ଆସିଥିବ। ଆଜି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ କାଉର ନାମ ପ୍ରଥମେ ମନେ ପଡ଼େ। ନିସନ୍ଦେହରେ, ଏହି ପକ୍ଷୀ ଚତୁରତାର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ।
କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚେ ? ସ୍କୁଲ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ କାଉର ଚତୁରତାର କାହାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କାଉ କେଉଁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ । ଭୁଟାନର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି କାଉ । ଯେପରି କାଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚେ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ କାଉ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ? କାଉ ସାଧାରଣତଃ ୧୦ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବା ପକ୍ଷୀ, ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କାଉ ୨୨ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାଏ।”
ଏକ କାଉ ପ୍ରାୟ ୧୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତା’ର ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କାଉମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତା’ର ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି କାଉମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାତି ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।