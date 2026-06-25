ଟିଭି ସାକ୍ଷାତକାର ବେଳେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମେଲୋନି; ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ଲିଭ୍ଇନରେ ରହୁଥିଲେ
ମେଲୋନି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ‘ମୁଁ ଜର୍ଜିଆ’ରେ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି; ତାଙ୍କ ମା’ ଆନ୍ନା ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ କ୍ଲିନିକକୁ ଯାଇଥିଲେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି। ବାହା ହୋଇନାହାନ୍ତି! କିନ୍ତୁ ଝିଅର ମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟିଭି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲିଭ୍ଇନ୍ରେ ରହିିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଔରଷରୁ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ୮ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲା ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼। ପ୍ରେମିକଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି।
ମଲୋନିଙ୍କ ବାପା ଫ୍ରାନ୍ସେସ୍କୋ ପେଶାରେ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ। ଆଉ ମାଆ ଆନ୍ନା ଥିଲେ ଜଣେ ଉପନ୍ୟାସକାର। ଉଭୟ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମେଲୋନିଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆରିଆନ୍ନା। ମେଲୋନିଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ପଳାଇଗଲେ ବାପା। ମାଆଙ୍କ ପଣତକାନି ତଳେ ବଢ଼ିଥିଲା ବାଲ୍ୟ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଚାଳିଆରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଜୀବନ। ମାଆଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟର ହେବାରୁ ୧୦ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଥିଲେ।
ମେଲୋନି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ‘ମୁଁ ଜର୍ଜିଆ’ରେ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି; ତାଙ୍କ ମା’ ଆନ୍ନା ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ କ୍ଲିନିକକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭପାତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ୧୯୭୭ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ରୋମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମେଲୋନି।
ମେଲୋନି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷକର ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାପା ଛାଡି ଚାଲି ଗଲେ। ସେ ସ୍ପେନର କ୍ୟାନାରୀ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଯାଇ ଆଉଥରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆନ୍ନାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଏକା ପାଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ।
ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନଥିଲା, ଚଟାଣରେ ଶୋଉଥିଲେ
ଜର୍ଜିଆ ତିନି ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଅଳ୍ପକେ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆରିଆନ୍ନା ଘରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମହମବତୀ ଜଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ମହମବତୀ ଜଳି ଘରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜର୍ଜିଆ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଥିବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଘର ଚଟାଣରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା’ ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଥିଲା।
ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାରରେ କାମ କଲେ
କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମେଲୋନି ବୁଝିଲେ; ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ କଲେଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମା’ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଜର୍ଜିଆ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସିଡି ବିକ୍ରି କଲେ। ବେବିସିଟର ଭାବେ କାମ କଲେ। ସେ ରୋମର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଇଟକ୍ଲବ ‘ପାଇପର କ୍ଲବ’ରେ ବାରଟେଣ୍ଡର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ କାମ କଲା ବେଳେ ମେଲୋନି ଏମିତି କିଛି କହିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ।
୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ
ମେଲୋନିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ୧୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଇଟାଲୀୟ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ (ଏମ୍ଏସ୍ଆଇ) ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଦଳ ୧୯୪୫ ମସିହା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଇଟାଲୀର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନିଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୯୨ ମସିହରାରେ ଭିଆ ଡି’ ଆମେଲିଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠାରେ ମାଫିଆ ବିଚାରପତି ପାଓଲୋ ବୋର୍ସେଲିନୋଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସବୁଠୁ କମ ବୟସର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ
ମେଲୋନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ। ୨୦୦୪ରେ ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଲାୟାନ୍ସ ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ଯୁବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ। ସେ ସେହି ପଦବୀ ଧାରଣ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଥିଲେ। ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ସେ ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ସେ ଇଟାଲୀର ସବୁଠୁ କମ ବୟସର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଯୁବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ୟ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ନିଜ ଦଳ ଗଠନ
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲଭିଓ ବର୍ଲୁସ୍କୋନିଙ୍କ ସହ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହେବା ପରେ, ମେଲୋନି ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଏହାର ନାମ ରଖିଲେ ‘ଫ୍ରଣ୍ଟଲି ଡି’ ଇଟାଲି’। ଯାହା ଇଟାଲୀର ଜାତୀୟ ସଂଗୀତର ପ୍ରଥମ ଧାଡିରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଦଳର ଚିହ୍ନ ଓ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପୁରୁଣା ଏମ୍ଏସ୍ଆଇ ସହିତ ବହୁତ ସମାନ ଥିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ଦଳ ଛୋଟ ଥିଲା। ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଏହା କେବଳ ୪.୪ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମର୍ଥନ ବଢିଲା। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଦଳ ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଇଟାଲୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୨ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖରେ ମେଲୋନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ।
ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ମେଲୋନି
ମେଲୋନିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ମେଲୋନି ଏକ ଟିଭିକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଥିଲେ ଟିଭି ଆଙ୍କର ଆନ୍ଦ୍ରେଆ ଗିଆମ୍ବରୁନୋ। ସେହି ସାକ୍ଷାତକାର ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଉଭୟ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଟାଲି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଉଭୟଙ୍କ ଔରଷରୁ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଝିଅୟର ନାଁ ଗିନେଭ୍ରା ରଖିଥିଲେ।
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମୋଲୋନିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼। ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ୨୦୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଝିଅ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆରିଆନ୍ନା, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଆରିଆନ୍ନା ଦଳର ରାଜନୈତିକ ସଚିବାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଓ ମେଲୋନିଙ୍କ ସବୁଠୁ ନିକଟତମ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି।
ମେଲୋନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରାନ୍ସେସ୍କୋଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ତା’ପରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇନଥିଲା। କାରଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ସେ ସ୍ପେନୀୟ ଜେଲ୍ ୯ ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।