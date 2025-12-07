ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ପର୍ବତର ବି ବୟସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିପରି ହୁଏ ବୟସର ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ପାହାଡ଼ କିଏ…
Mountain Age: ସାଧାରଣତଃ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବତର ଏକ ଜୀବନକାଳ ଥାଏ। ପର୍ବତର ବୟସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ଏଥିପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପର୍ବତର ବୟସ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଏବଂ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ପର୍ବତ।
କିପରି ହୁଏ ବୟସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ: ପର୍ବତର ବୟସ ମାପିବା ପଥରଗୁଡ଼ିକର ବୟସ ମାପିବା ପରି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ପଥରଗୁଡ଼ିକ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବତଟି ବହୁତ କମ୍ ବୟସର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ପର୍ବତମାଳାର ଗଠନ କେବେ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଡେଟିଂ ସାହାଯ୍ୟ କରେ: ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରେଡିଓମେଟ୍ରିକ୍ ଡେଟିଂ। ଏହା ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରେଡିଓଏକ୍ଟିଭ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୟକୁ ମାପ କରେ। ଆଇସୋଟୋପ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପଥରଟି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ଯଦିଓ ଏହା ସିଧାସଳଖ ପର୍ବତର ବୟସ କହିନଥାଏ, ତେବେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ବୟସ ସୂଚାଇଥାଏ।
କ୍ଷୟ ହାର: ବର୍ଷା, ପବନ, ବରଫ ଏବଂ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର କ୍ଷୟ ହେଉଛି। କ୍ଷୟ ହାର ପରୀକ୍ଷା କରି, ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତମାନେ ଆକଳନ କରନ୍ତି ଯେ ଏକ ପର୍ବତ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଚ୍ଚତାରେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବୟସ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ସାନ ଏବଂ ଛୋଟ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଣା ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର ଏବଂ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟର ଗତି: ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଧକ୍କା, ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ବଙ୍କା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ପ୍ଲେଟ୍ ଗତିର ଇତିହାସ ଏବଂ ଧକ୍କାର ସମୟସୀମା ବୁଝି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ ଯେ କେବେ ଏକ ପର୍ବତମାଳାର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ପର୍ବତ: ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହିମାଳୟକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ପର୍ବତମାଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟ ୫୦ ରୁ ୫୫ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହି ଧକ୍କା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି।