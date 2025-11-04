DSP ହେବା ପରେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମିଳେ କେତେ ଦରମା ? ଏହାସହ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳେ?ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର…
ଜାଣନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ମିଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କ୍ରିକେଟରେ ଭଲ ଖେଳୁଥିବା ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରେ DSP ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାର ଖବର ଅନେକ ଥର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ।
ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ ଦିପ୍ତୀ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ DSP ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କେତେ ଦରମା ମିଳେ ଜାଣନ୍ତୁ…
ପୂର୍ବତନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ DSP ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ 2024 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ DSP ପଦବୀ ପାଇଥିଲେ, ଏହାପରେ 2025 ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ମହିଳା କ୍ରେକଟର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପୋଷାକରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ।
ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ଆଗରୁ DSP ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି , କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା କ’ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରମା ସମାନ କି, ନା ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଭିନ୍ନ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସିଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା।
DSP ହେବା ପରେ ମିଳେ କେତେ ଦରମା:
ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କୋଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସରେ DSP ପଦବୀ ପାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ, ଜଣେ ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ଦରମା 56,100ଟଙ୍କା ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 28,000ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ, ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା 80,000 ରୁ 100,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।
2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କୋଟା ଅଧୀନରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସରେ DSP ପଦବୀ ପାଇଥିଲେ।
7ମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସରେ ଜଣେ DSP, 58,850 ରୁ 137,050 ମଧ୍ୟରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଘର ଭଡା, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି।
2007 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବିଜୟର ନାୟକ ସାଜିଥିବା ଯୋଗିନ୍ଦର ଶର୍ମା ହରିୟାଣା ପୋଲିସରେ DSP ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି।
ହରିୟାଣାରେ, ଜଣେ DSPଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା 53,100 ହୋଇଥିବା ବେଳେ 53,100 ରୁ 167,800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି, ହରିୟାଣାର DSPମାନେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଥାଆନ୍ତି।