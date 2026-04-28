ଜାଣିଲେ ନିଦ ଉଡ଼ିଯିବ, SPG କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଏତେ ମଦ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଏ!
SPG କମାଣ୍ଡୋମାନେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ମଦ ପାଆନ୍ତି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ (SPG)ର କମାଣ୍ଡୋମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ କଠୋର ତାଲିମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ଦେଶ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସେବାର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ, ଏହି ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସୁବିଧା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଏକ ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଦ କୋଟା ଏବଂ ଏହି ଭତ୍ତା ନିୟମିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କି?
ମଦ କୋଟା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ:
SPG କମାଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଦ କୋଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ପଦବୀ ଉପରେ।
CSD କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନ-ପଦବୀ ସୈନିକ କିମ୍ବା ଅଣ-କମିଶନ ଅଧିକାରୀ (NCO)ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାସିକ ମଦ କୋଟା ୪ ରୁ ୫ ବୋତଲ (୭୫୦ ମିଲି) ରହିଛି। ଏହି ଗଣନାକୁ ଆଧାର କରି, ଜଣେ ସୈନିକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୪୮ ରୁ ୬୦ ବୋତଲ କିଣିପାରିବେ।
ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଯେତେବେଳେ ଏକ ପଦବୀର ବରିଷ୍ଠତା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଏହି କୋଟା ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ମାସିକ କୋଟା ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୦ ବୋତଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ SPG ଏବଂ NSG ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବଜାର ହାରଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିପାରିବେ। ଏହି କୋଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀ ସହିତ ଜଡିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟକ ଗଣିତ:
କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମଦ କୋଟା ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ସୈନିକ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବିଶେଷକରି ଏକ ‘ମଦ କାର୍ଡ’ ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବିନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସବସିଡି ଦରରେ ମଦ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି କୋଟା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟକ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ।
ଯଦି ଜଣେ ସୈନିକ ହ୍ୱିସ୍କି ବଦଳରେ ବିୟର ବାଛିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ହ୍ୱିସ୍କି ବଦଳରେ ଚାରି ବୋତଲ ବିୟର ପାଇପାରିବେ।
ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ:
ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। CCSD କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ନିୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅପବ୍ୟବହାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିଷେଧ।
SPG ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମଦ କୋଟା ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଷ୍ଟମରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ।
ଷ୍ଟକ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ।