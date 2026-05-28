ପାକିସ୍ତାନର ୧ ଟଙ୍କା ବାଂଲାଦେଶରେ କେତେ, ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ମୁଦ୍ରା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ?
ପାକିସ୍ତାନର ୧୦୦ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ବାଂଲାଦେଶର ୧୦୦ ଟଙ୍କା କମ୍ ନା ଅଧିକ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଏପରି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମୁଦ୍ରା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ। ବିଶେଷକରି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରାୟତଃ ହୁଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି। ବିପରୀତରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ଉଭୟ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡଲାର ତୁଳନାରେ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଦ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ୧୦୦ ଟଙ୍କା ବାଂଲାଦେଶରେ କେତେ:
ମୁଦ୍ରା ତୁଳନା କରିବା ସମୟରେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ୧୦୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୧୦୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୮ ରୁ ୪୦ ବାଂଲାଦେଶୀ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେହୁଏ।
କାରଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବହୁ ଦିନ ଧରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେଠାରେ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ଶକ୍ତିକୁ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏହାର ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ମୁଦ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ:
ତିନୋଟି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ତୁଳନା କଲେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବ ପାକିସ୍ତାନର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପଡୁଛି।
ଏହି ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ସେପରି ଖରାପ ହୋଇନାହିଁ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦେଶର ମୁଦ୍ରାର ଶକ୍ତି ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ମୁଦ୍ରା ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ତେବେ ଆମଦାନୀ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଭାରୀ ବୋଝ ପକାଇଥାଏ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ:
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହନ କରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଔଷଧ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ସେଠାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ବଜେଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟଥିତ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏକ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାର ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।