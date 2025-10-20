BCCIକୁ ମାଲାମାଲ କରିଛି IPL; ଓଭର ପିଛା ମିଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି IPL ବନ୍ଦ ହେଲେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯିବ BCCI…
ଗୋଟିଏ IPL ମ୍ଯାଚରୁ BCCI ନିଏ ୧୧୮ କୋଟି...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: BCCIକୁ ମାଲାମାଲ କରେ IPL ମ୍ୟାଚ । ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିନିଏ BCCI । IPLରେ ଗୋଟିଏ ଓଭର ଖେଳ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ରୋଜଗାର କରିବ ଏହି ସଂସ୍ଥା ।
ତେବେ IPL ସିଜିନ ଆସିଲେ ମଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପସିଯାଏ । ମଜାଦାର ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମାତ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ କିଏ ଟ୍ରଫି ଜିତିବ ଏ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥାଏ ।
ଏଭଳି ରୋମାଁଚକର ମାହୋଲ କେବଳ IPLରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତେବେ ଏହି ଖେଳରୁ କେବଳ IPLର ଆୟୋଜକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି । ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଦେଇ କିଣାଯାଏ । କହିବାକୁ ଗଲେ IPL ସିଜିନରେ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ।
ତେବେ କଣ ଜାଣନ୍ତିକି IPLରେ ପିଙ୍ଘା ଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ବଲ ପିଛା BCCIକୁ ୪୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୬ଟି ବଲ ପଡିଥାଏ । ସେହି ହିସାବରେ BCCI ଓଭର ପିଛା ୨ କୋଟି ୯୫ ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଥାଏ ।
ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ୧୧୮ କୋଟି ଆୟ କରିଥାଏ BCCI । ଆଉ ଯଦି IPLର ପୁରା ସିଜିନ କଥା ବିଚାର କରିବା ପୁରା ସିଜିନରେ ୭୪ ଟା ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଏ ।ଏଥିରୁ BCCI ଅନେକ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥାଏ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ IPLରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା କ୍ରିକେଟ OTT ଓ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ BCCI ଅଧିକାର ଦେଇଛି । ଯେହେତୁ ଏହା ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣଂ ବଡି । ଏଣୁ ଏହା ବଦଳରେ BCCI ପ୍ରତିଟି ବଲ ପିଛା ୪୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଛି ।
ତେବେ ଯର୍ଥାଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା IPL ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଓ ଆୟୋଜକ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସମେତ BCCI ମଧ୍ୟ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯିବ ।