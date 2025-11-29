BCCIକୁ ମାଲାମାଲ କରୁଛି IPL; ଓଭର ପିଛା ମିଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି IPL ବନ୍ଦ ହେଲେ ଭିକାରୀ ହୋଇଯିବ BCCI…
IPL ପିଛା BCCI ନିଏ ୧୧୮ କୋଟି !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: BCCIକୁ ମାଲାମାଲ କରେ IPL ମ୍ୟାଚ । ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିନିଏ BCCI । ଏପରିକି ଭାରତରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ଯନ୍ଯ ମ୍ଯାଚ ଠାରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ହିଁ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ଆଇପିଏଲରେ ଗୋଟିଏ ଓଭର ଖେଳ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ରୋଜଗାର କରିବ ଏହି ସଂସ୍ଥା ।
ତେବେ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ ଆସିଲେ ମଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପସିଯାଏ । ମଜାଦାର ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମାତ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଟ୍ରଫି ଜିତିବ ଏ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥାଏ । ଏଭଳି ରୋମାଞ୍ଚକର ମାହୋଲ ଆଇପିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
ତେବେ ଏହି ଖେଳରୁ କେବଳ ଆଇପିଏଲର ଆୟୋଜକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥାଆନ୍ତି । ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଦେଇ କିଣାଯାଏ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ।
ତେବେ କଣ ଜାଣନ୍ତିକି ଆଇରପିଏଲରେ ପଡୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ବଲ ପିଛା ବିସିସଆଇକୁ ୪୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୬ଟି ବଲ ପଡିଥାଏ ।
ସେହି ହିସାବରେ ବିସିସଆଇ ଓଭର ପିଛା ୨ କୋଟି ୯୫ ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଥାଏ । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚେରେ ୧୧୮ କୋଟି ଆୟ କରିଥାଏ ବିସିସିଆଇ । ଆଉ ଯଦି ଆଇପିଏଲର ପୁରା ସିଜିନ କଥା ବିଚାର କରିବା ପୁରା ସିଜିନରେ ୭୪ ଟା ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଏ ।ଏଥିରୁ ବିସିସଆଇ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥାଏ ।
କାହିଁକି BCCIକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଆଇପିଏଲରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା କ୍ରିକେଟ ଓଟିଟି ଓ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବିସିିସିଆଇ ଅଧିକାର ଦେଇଛି । ଯେହେତୁ ଏହା ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣଂ ବଡି ।
ଏଣୁ ଏହା ବଦଳରେ ବିସିସଆଇ ପ୍ରତିଟି ବଲ ପିଛା ୪୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଛି । ତେବେ ଯର୍ଥାଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଇପିଏଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଓ ଆୟୋଜକ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସମେତ ବିସିସଆଇ ମଧ୍ୟ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯିବ ।