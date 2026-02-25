Beer Limit: ଥରକେ କେତେ ବିୟର ପିଇବା ସୁରକ୍ଷିତ? ଜାଣନ୍ତୁ ଲିମିଟ୍, ନଚେତ୍ ସିଧା ଟିକେଟ୍ କାଟିବେ ଉପରକୁ

ଥରକେ କେତେ ବିୟର ପିଇବା ସୁରକ୍ଷିତ? ଜାଣନ୍ତୁ ଲିମିଟ୍

By Seema Mohapatra

How Much Beer Is Life Threatening: ବିୟର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପିଇଯାଉଥିବା ପାନୀୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତଥାପି, ଅନ୍ୟ ପାନୀୟ ପରି, ବିୟରର ମଧ୍ୟ ଏକ ଲିମିଟ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଏହା କେତେବେଳେ ଆମ ପାଇୱଁ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ।

ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବିୟର ବିପଜ୍ଜନକ?

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ରକ୍ତରେ ଆଲକୋହଲ ସାନ୍ଦ୍ରତା (BAC) ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରକ୍ତରେ ଆଲକୋହଲ ସାନ୍ଦ୍ରତା (BAC) 0.08 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ତର 0.40 ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସ୍ତରରେ, କୋମା କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।

ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ 14 ଗ୍ରାମ ଶୁଦ୍ଧ ଆଲକୋହଲ ଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟ 12 ଆଉନ୍ସ (ପ୍ରାୟ 350 ମିଲି) 5 ପ୍ରତିଶତ ଆଲକୋହଲ ବିୟର, 5 ଆଉନ୍ସ ମଦ, କିମ୍ବା 1.5 ଆଉନ୍ସ ହାର୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ BAC କୁ ପ୍ରାୟ 0.02 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କିଛି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଘାତକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ।

ହାରାହାରି, 0.40 ପ୍ରତିଶତ BAC ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 25 ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଲାଗିପାରେ । ଯଦିଓ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ଲାସରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବିୟର ଅନେକ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାତ୍ରାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଅଧିକ ଆଲକୋହଲ ପରିମାଣ ଥାଏ, ଯାହା ବିପଦକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ।

କିପରି ଓଭରଡୋଜ୍ ଚିହ୍ନିବେ?

ମଦର ଓଭରଡୋଜର ସଙ୍କେତକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲଗାତାର ବାନ୍ତି, ସ୍କିନ ନୀଳ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବା, ଧୀର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ନିଶ୍ୱାସ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଚେତାଶୂନ୍ୟତା ଏସବୁ ଗମ୍ଭୀର ସତର୍କ ସୂଚନା ସଙ୍କେତ। ଯଦି କାହାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଆଠ ଥରରୁ କମ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ସେ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଦ୍ୟପାନର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ସେହି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହେ ନାହିଁ ।

ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଦ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରକ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନିଶା ହୋଇପାରେ। କମ୍ ପାଣି ପିଇବା, ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶାଇ ପିଇବା ମଧ୍ୟ ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଣୁ, ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପିଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଗ ମଝିରେ ପାଣି ପିଇବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସକୁ ଏଡାଇବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ।

