ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ପାଣ୍ଠି ରହିବା ଜରୁରୀ, ନହେଲେ କଟିଯିବ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ନିୟମ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବାଲାନ୍ସ ରୁଲ୍ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ନାହାଁନ୍ତି।
ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଘଟେ ଯେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାଲାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାର୍ଜ କାଟିଦିଏ। ପ୍ରାୟତଃ, ଲୋକମାନେ ପରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେଉଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼େ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଚାର୍ଜଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ, ତେବେ ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ କଟଣି ଏଡାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ।
ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ନ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡିବ:
ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ କିମ୍ବା ଚାଲୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପରିମାଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରକାର ଏବଂ ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହି ସୀମା ସାଧାରଣତଃ ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା କମ୍ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାଲାନ୍ସ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ତଳେ ଥାଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଜରିମାନା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରେ।
ସାଧାରଣତଃ ଚାର୍ଜ ୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।
କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାର୍ଜ କାଟିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହା ତ୍ରୈମାସିକ ଭାବରେ କରନ୍ତି।
ଜରିମାନା ସହିତ GST ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ଭାବରେ ଆଦାୟ କରାଯାଏ।
ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ବାରମ୍ବାର କମ୍ ରହେ, ତେବେ ଚାର୍ଜ ଲଗାତାର କଟାଯାଇପାରେ।
ସାଧାରଣତଃ ଏକ ମୌଳିକ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ତେଣୁ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆକାଉଣ୍ଟ ତାହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ; ନଚେତ୍ ଛୋଟ ଚାର୍ଜ ଜମା ହୋଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ।
ଏଥିପାଇଁ ନିୟମ କ’ଣ:
ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୁଣିଥରେ ଟଙ୍କା କାଟି ଦିଆଯାଉ, ତେବେ କେବଳ କିଛି ସହଜ ନିୟମକୁ ମନେ ରଖିବା ଯଥେଷ୍ଟ। ଟିକିଏ ସତର୍କତା ସହିତ, ଆପଣ ଏହି ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ:
ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା SMS ଆଲର୍ଟକୁ ସକ୍ଷମ ରଖନ୍ତୁ।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକ ମୌଳିକ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ।
ଦରମା କିମ୍ବା ଜିରୋ-ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟର ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଭଲଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଅପଡେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିରଖନ୍ତୁ।