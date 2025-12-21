କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ATMରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ, କ’ଣ ରହିଛି ଏହାର ନିୟମ

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ATM ଯଥେଷ୍ଟ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର PIN ମାରନ୍ତୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ଉଠାନ୍ତୁ।
କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଛରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହା କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କେବେ ହୋଇପାରିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ATM ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ନିୟମ କ’ଣ।
ଅଧିକାଂଶ ATMରେ ତିନିରୁ ଚାରୋଟି କ୍ୟାସ କ୍ୟାସେଟ୍ ଥାଏ, ଯାହାକୁ କ୍ୟାସ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମେସିନ୍ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ନୋଟ୍ ର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ସରେ ପ୍ରାୟ ୨୨୦୦ ରୁ ୨୫୦୦ ନୂଆ ନୋଟ୍ ରହିପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ATM ରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୮୦୦୦ ରୁ ୧୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ନୋଟ୍ ରହିପାରିବ।
ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାସେଟରେ କେବଳ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଲୋଡ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏକ ATM ଭିତରେ ମୋଟ ନଗଦ ୪୦ ରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ବାସ୍ତବରେ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏହା ବହୁତ କମ୍ କରନ୍ତି କାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ATMଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ୧୦୦ ଟଙ୍କା, ୨୦୦ ଟଙ୍କା, ଏବଂ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମିଶ୍ରଣ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତି। ଏହି ମୂଲ୍ୟର ବାଲାନ୍ସ ଏକ ATMକୁ ୨ ନିୟୁତ ଟଙ୍କାରୁ ୩ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦ ରଖିବାର ଅନୁମତି ଦିଏ।
ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୋଡିଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବଜାର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ସହର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ସବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଏଟିଏମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଥର ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରିଫିଲ୍ କରାଯାଏ।
ବିପରୀତରେ, କମ୍ ଜନଗହଳି ଥିବା କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏଟିଏମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ବିପଦ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ନଗଦ ଲୋଡ୍ କରାଯାଏ।
ଯଦିଓ ଜଣେ ATM ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରଖିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚୋରି, ଡକାୟତି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।
RBI ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏକ ATM ଲଗାତାର ୧୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ନଗଦହୀନ ରହେ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ATM ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ୧୦,୦୦୦ ଜରିମାନା ଦିଆଯାଇପାରିବ।