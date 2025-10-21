GK: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ କ୍ୟାସ୍ ଉଠାଯାଇପାରିବ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆୟକର ନଗଦ କାରବାର ନିୟମ
ଆୟକର ନିୟମ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଆୟକର ବିଭାଗ ବଡ଼ ନଗଦ କାରବାର ପ୍ରତି ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇଛି।
ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଗଦ ଉଠାଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନଗଦ କାରବାର ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସୀମା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଅନେକ ଲୋକ ହୁଏତ ଜାଣି ନଥିବେ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆୟକର ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆୟକର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଦୈନିକ ନଗଦ କାରବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଧାରା ୨୬୯ ST:
ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା ୨୬୯ ST ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାରବାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କି ନୁହେଁ ତାହା ଉପରେ ସ୍ୱାଧୀନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଆୟକର ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ।
ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ:
ଯଦି ଆପଣ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆୟକର ବିଭାଗ ମୋଟ ପ୍ରାପ୍ତ ନଗଦ ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ଜରିମାନା ଲଗାଇପାରେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜରିମାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଜରିମାନା ଧାରା ୨୭୧DA ଅନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ନଗଦ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ।
ଏହି ନିୟମ କାହିଁକି:
ଅର୍ଥନୀତିରେ କଳାଧନ ଏବଂ ଟିକସ ଫାଙ୍କି ରୋକିବା ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ କାରବାର ସୀମା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଚେକ୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବଡ଼ କାରବାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଟ୍ରସେବଲ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏପରିକି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରବାର, ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।
ଆୟକର ବିଭାଗର ତଦାରଖ ପ୍ରଣାଳୀ:
ଆୟକର ବିଭାଗ ଅସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ନଗଦ ଜମା ଏବଂ ଉଠାଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ AI-ଚାଳିତ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟବହାର କରେ।
ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ଚଳନ୍ତି ଖାତାରେ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଜମା କିମ୍ବା ଉଠାଣ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚିହ୍ନଟ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଏକାଧିକ ନଗଦ କାରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।