ATM ମେସିନରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଥାଏ? ଏତିକି ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ATMରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥାଏ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଧିକାଂଶ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ “ନଟ୍ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍” ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ATMରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥାଏ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ATM ମେସିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ATM ମେସିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ:
ଏକ ସାଧାରଣ ATMରେ ଚାରୋଟି କ୍ୟାସେଟ୍ ଥାଏ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାସେଟ୍ ଭିତରେ ୨୨ଟି ନୋଟ୍ ପକେଟ୍ ଅଛି।
ଗୋଟିଏ ପକେଟ୍ରେ ୧୦୦ ନୋଟ୍ ଅଛି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହି ଅନୁସାରେ, ଏକ ATMରେ ସର୍ବାଧିକ (୪x୨୨x୧୦୦=୮୮୦୦) ନୋଟ୍ ରହିପାରିବ।
ସାଧାରଣତଃ ଏଟିଏମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ୧୦୦, ୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଟିଏମ୍ ବଣ୍ଟନକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ବାଣ୍ଟିବେ। ତେଣୁ, ଯଦି ୮,୮୦୦ ନୋଟ୍ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟରେ ବାହାରେ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ୮୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ୪୪୦ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା (ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୈନିକ ସର୍ବାଧିକ) ଉଠାଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠାଣ ପାଇଁ ୨ ରୁ ୩ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ୧୪୬.୬୬ ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା ୨ ଘଣ୍ଟା ୨୬ ମିନିଟ୍ରେ ଖାଲି ହେଇଯିବ। ତଥାପି, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆହୁରି କମ୍ ହୋଇପାରେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି ଅନୁସାରେ, ଯଦି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ୮୮,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏକ ATM ମେସିନରେ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ATM ମେସିନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସାଧାରଣ ATM ମେସିନ୍ ସର୍ବାଧିକ ୧୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୋଟ୍ ପୂରଣକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମେସିନ୍ରେ ଏହି ପରିମାଣରୁ ଅଧିକ ଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।