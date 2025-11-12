Cash Transaction Rule: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ? ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ପୁରା ନିୟମ ଏବଂ ଲିମିଟ, ନଚେତ୍ ମାଡ଼ିବସିବ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ନଗଦ କାରବାର କରନ୍ତି । ଯେମିତିକି ତାହା ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଉପହାର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଏକ ଦୈନିକ ନଗଦ କାରବାର ସୀମା ସ୍ଥିର କରିଛି? ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନୋଟିସ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଜୋରିମାନା ବି ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ନଗଦ କାରବାର ଉପରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଶକ୍ତ
ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଆୟକର ବିଭାଗ ଏବେ ନଗଦ କାରବାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା କଳାଧନ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ ଏହା ନଜାଣି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଜମା କରନ୍ତି, ଯାହା ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ପ୍ରତିଦିନ କ୍ୟାସ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସୀମା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା 269ST କ’ଣ କୁହେ?
ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା 269ST ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦ କାରବାର କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ନିୟମର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ନିୟମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାରବାର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯେପରିକି ଉପହାର, ଋଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପେମେଣ୍ଟ ଆଜି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରେ ଏବଂ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିପାରେ।
ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ କ’ଣ?
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଆପଣ ନଗଦରେ ପାଇଥିବା ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ଜରିମାନା ଲଗାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ କାହାଠାରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଜରିମାନା ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା 271DA ଅନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଜୋରିମାନା ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଲାଗୁ ହୁଏ, ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନୁହେଁ।
ଆୟକର ବିଭାଗ କିପରି ତଦାରଖ କରେ?
ଆୟକର ବିଭାଗ ଏବେ AI (କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା) ଆଧାରିତ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ତ କାରବାର ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି। ଯଦି କାହାର ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବର୍ଷକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଜମା କିମ୍ବା ଉଠାଣ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଯଦି ତାଙ୍କର ଚାଲୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ ଏକ ଆଲର୍ଟ ପଠାଏ।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି କେହି ବାରମ୍ବାର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଏହି ଲିମିଟରୁ ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ “ସନ୍ଦେହଜନକ କାରବାର” ବା ସସ୍ପିସିୟସ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।
ଆୟକର ବିଭାଗ ଏହି କାରବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖେ…
ଆୟକର ବିଭାଗ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଗଦ ଜମା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନଗଦ କାରବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖେ, ଯେପରିକି:
ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଜମା କରିଛନ୍ତି,
1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି,
30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ୟାସ ଆକାରରେ କିଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି,
50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାସ ଉପହାର ପାଇଛନ୍ତି
ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ବା କ୍ୟାସ ପାଇଛନ୍ତି।
ଆୟକର ନୋଟିସକୁ କିପରି ଏଡାଇବେ?
ଯଦି ଆପଣ ଆୟକର ନୋଟିସକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ସରଳ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ:
ସର୍ବଦା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ କାରବାର କରନ୍ତୁ।
ବିଲ୍ କିମ୍ବା ରସିଦ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାରର ରେକର୍ଡ ରଖନ୍ତୁ।
ଯଦି ଉପହାର କିମ୍ବା ଋଣ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ।
ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସ ଲିମିଟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ।
ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଯୁଗରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ, ନଗଦରେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦେବା କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଆୟକର ବିଭାଗ ଏବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନଗଦ କାରବାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ତେଣୁ, ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସୀମା ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନଗଦ କାରବାର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ୍, ଭୁଲବଶତଃ ଅଧିକ ନଗଦ ଲେଣ ଦେଣ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଏବଂ ମୋଟା ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ।