୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ତୁଳନାରେ କେତେ ଶସ୍ତା ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା? କେତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ?
ସୁନା-ଚାନ୍ଦିର ଦରରେ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଏ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୁନା-ରୂପା କିଣିବା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଏ। ବିଶେଷକରି ବିବାହ ଋତୁ କିମ୍ବା ପର୍ବ ପର୍ବାଣି ସମୟରେ ମହଙ୍ଗା ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗହଣା କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବଜାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ ତାହାର ନୂଆ ଦର ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ବୁଲିଅନ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ।
ସରାଫା ବଜାରର ଆଜିର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୪୪,୨୧୦ ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୩୨,୧୯୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
ଅର୍ଥାତ୍, ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୧୨,୦୨୦ ଟଙ୍କାର ତଫାତ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହି ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ, ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ତୁଳନାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରାୟ ୮.୪ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ପଡ଼ୁଛି।
ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆଜିର ଦର ଅନୁସାରେ ଯଦି କେହି ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା କିଣନ୍ତି, ତେବେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ବଦଳରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା କିଣିଲେ ପ୍ରାୟ ୧୨,୦୨୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଦରର ତଫାତ ସାଧାରଣ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ବିବାହ ଋତୁ ସମୟରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ସୁନାର କ୍ୟାରେଟ୍ରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ଶୁଦ୍ଧତାର ପରିମାଣ।
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ୯୯.୯ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ ରହେ ନାହିଁ।
ସେହିପରି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ପ୍ରାୟ ୯୧.୬ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ରହିଥାଏ। ବାକି ୮.୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶରେ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ରୂପା ଭଳି ଅନ୍ୟ ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ ରହିଥାଏ।
ଶୁଦ୍ଧ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ବହୁତ ନରମ ଏବଂ ନମନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏଥିରେ ଟିକାଉ ଗହଣା ତିଆରି କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ।ସୁନାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ମିଶାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ।
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଧିକ ମଜବୁତ ଏବଂ କଠିନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକାରର ଗହଣା ଏହି ସୁନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।
ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଗହଣା କିଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ସହ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ୩ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ GST ଅଲଗା ଭାବେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଶେଷ ବିଲ୍ର ମୋଟ ରାଶିରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଏ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବା ଅଟେ, ତେବେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ମନେ କରାଯାଏ। ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ବ୍ୟବହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା, ବିସ୍କୁଟ୍ କିମ୍ବା ବାର୍ ତିଆରି କରିବାରେ କରାଯାଏ।
ଏହା ଉପରେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଲାଗେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବହୁତ କମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ତେଣୁ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଯଦି ଗହଣା ତିଆରି କରି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ତେବେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ବାଛିବା ଉଚିତ୍।