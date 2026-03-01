ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରୁ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଲେ କେତେ ମିଳେ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିଥାଆନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର କୀର୍ତ୍ତି ନଗରରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାର ଏକ ଲକରରୁ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ଲକର ଖୋଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥିବା ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗାଏବ ଥିଲା।
ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଲକରଧାରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଲକର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଚୋରି ହେବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ମିଳିନଥିଲା। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଲକରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି: ଲକରର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଭିତରେ କ’ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏହାର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଲକରରୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଦାୟୀ ହେବ ଯଦି ଅବହେଳା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଯେପରିକି CCTV କ୍ୟାମେରା ଖରାପ ହେବା, ସୁରକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି। ଅବହେଳା ବିନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ ନୁହେଁ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଉଠେ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲକରରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗଚ୍ଛିତ ଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ? ୨୦୨୨ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବାର୍ଷିକ ଲକର ଭଡ଼ାର କେବଳ ୧୦୦ ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଭଡା ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତେବେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ, ଯଦିଓ କ୍ଷତି ଅଧିକ ହୁଏ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେପରିକି ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ଲକର କିଣିବା ସମୟରେ ଲକର ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଭଲଭାବେ ପଢିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମହଙ୍ଗା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଏକ ଲକର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ।