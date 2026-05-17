ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ! ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ହେଲେ ସରକାର କେତେ ଦିଅନ୍ତି କ୍ଷତିପୂରଣ

ଟ୍ରେନରେ ଜିନିଷ ଜଳିଗଲେ ମିଳେ ଟଙ୍କା?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୁଧବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ଦରଭଙ୍ଗା କ୍ଲୋନ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।

ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସରାଇ ଭୂପତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୦୨୫୭୦ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଛଠ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରବିବାର ସକାଳେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏସି କୋଚରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।

ଏପରି ଘଟଣା ପରେ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ରେଳବାଇ କ’ଣ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମ କ’ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିୟମ କ’ଣ?

ବୀମାର ଲାଭ କିଏ ପାଆନ୍ତି:

ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରା ବୀମା କେବଳ କନଫର୍ମ, RAC, କିମ୍ବା ପାର୍ଟ ଖନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଧାରକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି କଭରେଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୩୫ ପଇସା ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ବୀମା ନେବା ପରେ, କମ୍ପାନୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ SMS ଏବଂ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପଠାଇବ। ଏହି ମେସେଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୀମା କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଇ ନୋମିନିଙ୍କ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଯଦି ନୋମିନିଙ୍କ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଦାବି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ କେତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳେ:

ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରା ବୀମା ଅଧୀନରେ, ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି, ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ସ୍ଥାୟୀ ଆଂଶିକ ଅକ୍ଷମତା ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ୭.୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର।

