Iran Debt: ଭାରତ ଠାରୁ କେତେ ଋଣ ନେଇଛି ଇରାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଳକା ଅଛି?

ଭାରତ କ’ଣ ଇରାନକୁ ଋଣ ଦେଉଛି?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକାର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା ଦାବି କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଇରାନର ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଋଣର ପରିମାଣ କେତେ …

ଭାରତ କ’ଣ ଇରାନକୁ ଋଣ ଦେଉଛି: ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି, ଇରାନ ସାଧାରଣତଃ ପାରମ୍ପରିକ ସାର୍ବଭୌମ ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରୁ ଟଙ୍କା ଋଣ କରେ ନାହିଁ। ବରଂ, ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେୟ ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ବିଶେଷକରି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ।

ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି, ଭାରତ ଇରାନର ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ତଥାପି, ଇରାନ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିଲା, ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର କିମ୍ବା ୟୁରୋପୀୟ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି। ଏହି କଟକଣା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସିଧାସଳଖ ଋଣ ଦେବାରୁ ବାଣିଜ୍ୟ-ଭିତ୍ତିକ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି।

ବଡ଼ ବକେୟା ଦେୟ: କଟକଣା ସମୟରେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଇରାନରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଇରାନ ତେଲ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଦେୟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନରମାନେ ଇରାନକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରୁ ଋଣ ନଥିଲା, ବରଂ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଦେୟ ଥିଲା।

ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଦୁଇ ଦେଶ ଏକ ଟଙ୍କା-ଭିତ୍ତିକ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏହାର ତୈଳ ଦେୟର ଏକ ଅଂଶ ଡଲାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ଜମା କରୁଥିଲା। ଏହି ପାଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାପିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦେୟ ଟଙ୍କାରେ କରାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ କାରବାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

ସିଧା ନଗଦ ଋଣ ଏତେ କଷ୍ଟକର କାହିଁକି: ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇରାନକୁ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନଗଦ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଇରାନର ମୋଟ ବାହ୍ୟ ଋଣ ପ୍ରାୟ $୪.୩୬ ବିଲିୟନ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି। ଏହି ପରିମାଣରୁ, ପ୍ରାୟ $୨ ବିଲିୟନକୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଋଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଇରାନର ସାଧାରଣ ଋଣ ଏହାର GDP ର ପ୍ରାୟ ୨୦% ରୁ ୨୫% ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

