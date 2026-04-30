ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କେତେ ଅଛି ଋଣ ଭାର, କାହା କାହା ପାଖରୁ ନେଇଛି ଉଧାର
ଇସ୍ରାଏଲ କେଉଁ ଦେଶ ପାଖରୁ ଋଣ ନିଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯାହା ଆମେରିକା, ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଉଭୟର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।
ଗାଜା ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଏହାର ଜାତୀୟ ଋଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି: ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଋଣ ବହନ କରେ?
ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବୁଝାଇବା ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଏହାର ସଂଘର୍ଷ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇସ୍ରାଏଲ କେତେ ଋଣ ବହନ କରେ ଏବଂ ଶେଷରେ, ଏହି ପାଣ୍ଠି କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ।
ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଋଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି:
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲର ମୋଟ ସରକାରୀ ଋଣ ୨୦୨୫ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୪୪୩.୯ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ, ୨୦୨୪ ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩୬୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା। ଏହା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଋଣରେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ।
ଋଣ-ଜିଡିପି ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟ ୬୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ଯାହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଚଳିତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ଚାପ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଯୁଦ୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି:
ଗାଜା ଏବଂ ଲେବାନନରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ, କେବଳ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାୟ ୨୮ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୧.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ କ୍ରୟ, ସୈନ୍ୟ ନିୟୋଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମରିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଣିଜ୍ୟ ବାଧା, ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଆଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲ କେଉଁଠୁ ଋଣ ଆଣେ:
ଇସ୍ରାଏଲର ଋଣ ନେବାର ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଋଣ ଘରୋଇ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାର ଘରୋଇ ଋଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ନିଜ ନାଗରିକ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ; ପେନସନ ଟଙ୍କା, ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ କ୍ରୟ କରନ୍ତି।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ସଂଗୃହୀତ ଋଣର ପ୍ରାୟ ୭୯ ପ୍ରତିଶତ ଘରୋଇ ବଜାରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇସ୍ରାଏଲ ବିଶ୍ୱ ଯିହୂଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରହଣ କରେ।
୧୯୫୧ ମସିହାରୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଣ୍ଡ ଜାରି କରି ୫୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ।
ଏହା ସହିତ, ଇସ୍ରାଏଲ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ବଜାରରେ ବଣ୍ଡ ଜାରି କରି ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରେ। ୨୦୨୬ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଣ୍ଡରେ ୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଜାରି କରିଥିଲା, ଯାହା ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା।
ଅଧିକନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଋଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ସମର୍ଥନର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଋଣ ଗଠନ କରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ:
ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବେଶ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ।
ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ବିକଶିତ ଅର୍ଥନୀତି ଥିବାରୁ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପାରମ୍ପରିକ ଋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିବେଶ ଏବଂ ବଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରେ।