ଟୋପି ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ, ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ର ଦାମ୍ କେତେ ଥିଲା
ଔରଙ୍ଗଜେବ ନିଜ ହାତରେ ବୁଣୁଥିବା ଗୋଟେ ଟୋପିର ଦାମ୍ କେତେ ଥିଲା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଶାସନ ଏବଂ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ମନେ ରଖାଯାଇଛି। ହେଲେ, ଅନେକ ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଏହା ବଦଳରେ, ସେ ଟୋପି ବୁଣି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ରୋଜଗାରକୁ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଶବଦାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ରଖିଥିଲେ।
ଔରଙ୍ଗଜେବ କାହିଁକି ଟୋପି ବୁଣୁଥିଲେ:
ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ କୋଷାଗାରରୁ ପୂରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜ ଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ।
ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଅବସର ସମୟର କିଛି ଅଂଶ ନମାଜ ଟୋପି ବୁଣିବାରେ ବିତାଉଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ମିଳୁଥିବା ରୋଜଗାର ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା।
ଗୋଟିଏ କ୍ୟାପ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା:
ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଲେଇ ହୋଇଥିବା ନମାଜ ଟୋପି ପ୍ରାୟ ୯ ରୁ ୧୦ ଅଣାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। କିଛି ଐତିହାସିକ ଦଲିଲରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪ ଟଙ୍କାରୁ ୫ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଟୋପିଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ଦରବାର ଏବଂ ମୋଗଲ ଦରବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ କିଣୁଥିଲେ।
ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ:
ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଞ୍ଚୟ ଯାହା ଟୋପି ବିକ୍ରୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା – ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ସେ ଟୋପି ବିକ୍ରି କରି ମାତ୍ର ଚାରି ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଅଣା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଟଙ୍କାରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା:
ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସରଳତାର ଏକ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛାପତ୍ରରୁ ଆସିଛି। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ, ସେ ଆୟା ବେଗଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଟୋପି ବୁଣି ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଚାରି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦୁଇ ଅଣା ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ଶବଦାହ ପାଇଁ କଫନ କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାପତ୍ରର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସରଳ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ କବର ପାଇଁ କଫନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ।