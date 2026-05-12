ଇଟାଲୀ, UAE, ସ୍ୱିଡେନ… ଭାରତର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଏହି ୫ଟି ଦେଶରେ କେତେ, ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବେ ମୋଦି
ଏହି ୫ଟି ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମେ ୧୫ ରୁ ମେ ୨୦ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତା’ପରେ ସେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱିଡେନ୍, ନରୱେ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୀକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଥମେ ମେ ୧୫ ରେ UAE ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ୍ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି।
ୟୁଏଇ ହେଉଛି ଭାରତର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର। ୟୁଏଇରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୪.୫ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ୫୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ।
UAEରେ ୫୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ:
ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)ର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଏମିରାତି ଦିରହାମ। ଏହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ହେଉଛି AED। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ।
UAEରେ ୫୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ୧୯.୨୫ ଏମିରାତି ଦିରହାମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦୁର୍ବଳ।
ଏହି ମୁଦ୍ରା ୧୯୭୩ ମସିହାରେ UAEରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନରେ ଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରଠାରୁ, ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଛି।
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ:
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ୟୁରୋ। ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ EUR କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି €। ଏହା ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୦୨ରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ୫୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ୪.୪୫ ୟୁରୋ ଅଟେ; ଏହା ଦୁଇ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦାୟୀ।
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ଡଚ୍ ଗିଲ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା; ହେଲେ, ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଏହା ୟୁରୋକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ,ଏକ ମୁଦ୍ରା ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ୟୁରୋ କେବଳ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନୁହେଁ ବରଂ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ସ୍ପେନର ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରା।
ସ୍ୱିଡେନରେ ୫୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ:
ସ୍ୱିଡେନର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନା। ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ SEK କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ମୁଦ୍ରା କୋଡ୍ ହେଉଛି kr। ୫୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ସ୍ୱିଡେନରେ ୪୮.୪୯ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନର ସହିତ ସମାନ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଯଦିଓ ସ୍ୱିଡେନ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ, ଏହା ୟୁରୋକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି।
ସ୍ୱିଡେନର ଏକ ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି; ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବସୃଜନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଦେଶଟି ପ୍ରମୁଖ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ନରୱେରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା କେତେ ମଜବୁତ:
ନରୱେର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ନରୱେଜିଆନ୍ କ୍ରୋନ୍। ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ NOK କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର କୋଡ୍ ହେଉଛି kr। ନରୱେ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ୟୁରୋପର ନିକଟତର କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ।
ଏହା ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ମୁଦ୍ରା ବଜାୟ ରଖେ। ନରୱେରେ ୫୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ୪୭.୯୦ ନରୱେଜିଆନ୍ କ୍ରୋନ୍ ରେ ପରିଣତ ହୁଏ।
ଏହାର ମୁଦ୍ରାର ଶକ୍ତି ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ଯେପରିକି ତେଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆୟ, ଦୃଢ଼ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା, କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଉଚ୍ଚ ଆୟ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିର ଅର୍ଥନୀତି।
ଇଟାଲୀରେ ୫୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ:
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରି, ଇଟାଲୀର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ୟୁରୋ। ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପରେ EUR ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି €।
ୟୁରୋ ପୂର୍ବରୁ, ଏଠାରେ ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ଇଟାଲୀୟ ଲିରା ଥିଲା। ଇଟାଲୀ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ୟୁରୋକୁ ଏହାର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
ଇଟାଲୀର ମୁଦ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦାୟୀ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ଶକ୍ତି ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଏଥିରେ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ଲଗଜରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ କଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।