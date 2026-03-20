ବାପ୍ ରେ ବାପ୍, LPG ଡେଲିଭରି ବୟର ଦରମା କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ଜାଣିଲେ ଉଡିଯିବ ହୋସ୍
LPG Delivery Boy Earnings: ସାରା ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ, ଡେଲିଭରି ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜନଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇପଡୁଛି କାରଣ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ସ୍ତର ତୁଳନାରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ବୁକିଂ ଅନେକ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟ, ଯିଏ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ସେ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ?
ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସ୍ଥିର ଦରମା କିମ୍ବା ଏକ କମିଶନ-ଭିତ୍ତିକ ଦେୟ ଢାଞ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଲିଭରି ବୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସ୍ଥିର ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ଯାହାର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହର ଏବଂ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିବା ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଅଧିକାଂଶ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯାଏ।
ଏକ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡରରୁ କେତେ କମିଶନ ରୋଜଗାର କରେ?
ପ୍ରଥମେ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ଏକ ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ କେତେ ରାଜସ୍ୱ ରୋଜଗାର କରେ। ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ମାନକ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ପରିବାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ୮୦ ରୁ ୮୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ ପାଏ।
ଏହି ପରିମାଣ କମ୍ପାନୀ ବିତରକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା, ଗୋଦାମ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଦଳରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର, ଯାହା ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଦୋକାନ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବିତରକଙ୍କ ଲାଭ ପରିମାଣ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି କମିଶନ ୧୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ।
ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ କେତେ ରୋଜଗାର ହୁଏ?
ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିତରଣ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ୨୦ ରୁ ୨୫ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଯେତେ ଅଧିକ ବିତରଣ କରାଯାଏ, ରୋଜଗାର ସେତେ ଅଧିକ ହୁଏ ।
ଦୈନିକ ରୋଜଗାର କେତେ?
ଯଦି ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୩୦ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ରୁ ୭୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ଶୀତ ଋତୁ କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭଳି ଅଧିକ ଚାହିଦା ସମୟରେ ଦୈନିକ ବିତରଣ ସଂଖ୍ୟା ୫୦ ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ୧୦୦୦ ରୁ ୧୨୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ମାସିକ ଦରମା ବିଭାଜନ
ଯଦି ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟ ମାସକୁ ୨୬ ଦିନ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ମାସିକ ରୋଜଗାର ପ୍ରାୟ ୧୫,୬୦୦ ରୁ ୧୯,୫୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି, ଅଧିକ ପରିମାଣର ଡେଲିଭରି ଥିବା ମାସଗୁଡ଼ିକରେ, ଏହି ରୋଜଗାର ୨୬ ହଜାର ରୁ ୩୨ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ପ୍ରାୟ ୫୨,୦୦୦ ରୁ ୬୫,୦୦୦ ମାସିକ ଆୟ!
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ, LPG ଚାହିଦାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଏଜେନ୍ସି ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବୁକିଂ ପାଉଥିଲା, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ୮୦୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କିଛି ଡେଲିଭରି କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ ସିଲିଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲିଭରି କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ତରରେ, ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।
ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଯଦି ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟ ମାସରେ ୨୬ ଦିନ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଡେଲିଭରି ପରିମାଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୫୨,୦୦୦ ରୁ ୬୫,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।
ଯେତେ ଅଧିକ ଡେଲିଭରି, ସେତେ ଅଧିକ ଆୟ
ଯେତେବେଳେ ଏଲପିଜି ଡେଲିଭରି ନିସନ୍ଦେହରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର କାମ, ରୋଜଗାର ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣ ସହିତ ଜଡିତ – ଯେତେ ଅଧିକ ଡେଲିଭରି, ସେତେ ଅଧିକ ଆୟ। ଗ୍ୟାସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ବୃତ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ଏକ ଲାଭଜନକ ଉତ୍ସ ହୋଇପଡୁଛି।