ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଚଷମାର ଦାମ୍ କେତେ? ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିବେ ଉତ୍ତର …

କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି ମୋଦୀ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଙ୍କ ଚଷମା କେବଳ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ସେ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଖବରରେ ରହିଥାଏ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସେ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି? ପ୍ରାୟତଃ ସେ ରିମ୍‌ଲେସ୍ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଫ୍ରେମ୍‌ଯୁକ୍ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯାହା ସରଳତା ଦେଖାଏ। ତାଙ୍କ ଚଷମା ତାଙ୍କ ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଭିନ୍ନ ଅବସରରେ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୈଳୀ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଚଷମାର ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ। ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚଷମା କଷ୍ଟମ ଫିଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ତାଙ୍କର ଚଷମା ସାଧାରଣତଃ ରୂପା, ସୁନା କିମ୍ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷାକ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ।

ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖି, ଅନେକ ଲୋକ ରିମ୍ଲେସ୍ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଲୁକ୍ ପାଇଁ।

ଚଷମାର ମୂଲ୍ୟ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଚଷମା ସାଧାରଣ ଚଷମା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା। ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ସୂଚନାମୁତାବକ ମଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କ ଏବଂ ବଲଗାରି ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚଷମା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚଷମାର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ୧୭,୦୦୦ ରୁ ୫୦,୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଲଗଜରୀ ସଂଗ୍ରହର କିଛି ମଡେଲ୍ ୭୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

(ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ସୂଚନା ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନରେ ଅଛି।)

