ଇରାନରେ ୧ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଆପଣ କ’ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶସ୍ତା ନା ମହଙ୍ଗା, ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଦେବ
ଏଠାରେ ପାଣିଠୁ ବି ଶସ୍ତା ତେଲ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ସମେତ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବାତାବରଣ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିଛି।
ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ ଦେଶରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ଏପରି ପରିବେଶରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଇରାନରେ ୧ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୯୪ ରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଇରାନରେ ପେଟ୍ରୋଲର ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ… ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ କହିବୁ।
ଇରାନରେ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଇରାନ ଇରାନୀ ରିପାବ୍ଲିକ ଇରାନର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ଇରାନୀ ରିଆଲ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଦାବି କରାଯାଏ ଯେ ଇରାନୀ ମୁଦ୍ରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଗଠିତ।
ଇରାନର ଇନ୍ଧନ ଭଣ୍ଡାର କେଉଁଠି:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଭଣ୍ଡାର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଦେଶ ଖୁଜେସ୍ତାନ, ଆହଭାଜ, ମାରୁନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କାରୁନରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଦକ୍ଷିଣ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ସ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୁଖ୍ୟ ବିଶୋଧନାଗାର କେନ୍ଦ୍ର ଆବାଦାନରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଇରାନରେ ଏକ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ:
globalpetrolprices ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ଇରାନରେ ଏକ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରାୟ ୨ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୨ ପଇସା ପ୍ରତି ଲିଟର ଥିଲା।
ଏହାକୁ ବିଚାର କଲେ, ଭାରତରେ ୨୫୦ ମିଲି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ୨୦ ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସେହି ପରିମାଣରେ ଇରାନରେ ୧୦ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିପାରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଇରାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଅତି କମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ଇରାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ କାହିଁକି ଶସ୍ତା:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇରାନର ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ କମ ରହିବାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଟ୍ରାଭେଲଷ୍ଟପ୍ ନାମକ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି।
ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଇରାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ସବସିଡି ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଚୁର ଘରୋଇ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର କମ ମୂଲ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, କୋଟା-ଆଧାରିତ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବଜାର ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ବିଦେଶୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସବସିଡି ଇନ୍ଧନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କମ୍ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ପରିବହନ ଏବଂ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରେ।