ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଇସ୍ରାଏଲରେ କେତେ, ସେଠାରେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କ’ଣ କ’ଣ କିଣିପାରିବେ

ଭାରତର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଇସ୍ରାଏଲରେ କେତେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ର ସଦ୍ୟତମ ବିନିମୟ ହାର ଆଧାରରେ, ୧୦,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ୩୩୫ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଶେକେଲ (ILS) – ଇସ୍ରାଏଲର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ସହିତ ସମାନ।

ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକ ମହଙ୍ଗା ଦେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦିଓ ଭାରତରେ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ରାଶି ପରି ମନେହୁଏ, ତେଲ ଅଭିଭ କିମ୍ବା ଜେରୁସେଲମ ଭଳି ଇସ୍ରାଏଲୀ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା କେବଳ ଅତି ସୀମିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ।

ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ:

ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ଥାନ-ପତନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୧୦,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୩୧ ରୁ ୩୩୫ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଶେକେଲ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି।

ଇସ୍ରାଏଲୀ ମୁଦ୍ରା, ଶେକେଲକୁ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଟେଲରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉଚ୍ଚ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ପକେଟରେ ଗଭୀର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ:

ଯଦି ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ୩୩୫ ଶେକେଲ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେଠାରେ କଣ କିଣିପାରିବେ? ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ରୁ ୨୫୦ ଶେକେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନିଥର ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ – ଯେପରିକି ଫାଲାଫେଲ୍ କିମ୍ବା ହମସ୍ ଏକ ଅଧିକ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ, ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୨୦ ରୁ ୪୦ ଶେକେଲ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଥର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।

ପରିବହନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ:

ଇସ୍ରାଏଲରେ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯଦିଓ ମହଙ୍ଗା। ସେଠାରେ ଏକପାଖିଆ ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ହାରାହାରି ୬ ରୁ ୧୫ ଶେକେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ପଡ଼େ।

ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୫୦ ରୁ ୮୦ ଶେକେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଏପରିକି ୧୦-୧୫ ମିନିଟର ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ ମାତ୍ର ୪ କିମ୍ବା ୫ଟି ଲମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯାତ୍ରା ପରେ ମୋଟ ୧୦,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଭ-କଭ କାର୍ଡ ପାଇବା ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ, କାରଣ ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

କିଣାବିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା:

ଇସ୍ରାଏଲରେ କିଣାବିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା। ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜିନ୍ସ କିମ୍ବା ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାର ଜୋତା କିଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ୩୦୦ ରୁ ୫୦୦ ଶେକେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ – ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ।

ସୁପରମାର୍କେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ, ଏକ ଲିଟର କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬-୭ ଶେକେଲ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଡଜନ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରାୟ ୧୫ ଶେକେଲରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ।

ସବୁକିଛି ବିଚାର କଲେ ଭାରତରେ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଦେଶର ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଯୋଗୁଁ, ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ସେଠାରେ ଏକ ସୀମିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରେ।

