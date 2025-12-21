Pakistan Condom Price: ପାକିସ୍ତାନରେ କଣ୍ଡୋମ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଶସ୍ତା କରିବାକୁ IMF ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ ଶାହବାଜ ସରକାର

ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ । ଦେଶରେ କଣ୍ଡୋମ ସମେତ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ଉପରେ ଟିକସ କମ କରାଇବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ IMF ପାଖରେ କଲେ ଗୁହାରି ।

ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ଶେହବାଜ ସରିଫ ସରକାର କଣ୍ଡୋମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 18% ଜେନେରାଲ ସେଲ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, IMF ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ କଣ୍ଡୋମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ।

ପାକିସ୍ତାନରେ କଣ୍ଡୋମ ଉପରେ କେତେ କର?

ବର୍ତ୍ତମାନ, ପାକିସ୍ତାନରେ କଣ୍ଡୋମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ 18% ଜେନେରାଲ ସେଲ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଉତ୍ପାଦଟି ଏକ କମ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପ୍ରିମିୟମ୍ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ଶିଶୁ ଡାଏପର ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସମାନ GST ହାର  ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯାହା ପାଇଁ ସରକାର ସମାନ ରିହାତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନରେ କଣ୍ଡୋମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?

GST ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ପାକିସ୍ତାନରେ କଣ୍ଡୋମର ମୂଲ୍ୟ ହାରାହାରି ଆୟ ସ୍ତର ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ସୁଲଭ କିମ୍ବା ବଜେଟ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ତିନୋଟି କଣ୍ଡୋମର ଏକ ପ୍ୟାକେଟ ପ୍ରାୟ 80 ରୁ 120 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ତିନି ରୁ ପାଞ୍ଚଟି କଣ୍ଡୋମର ଏକ ପ୍ୟାକେଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 110 ରୁ 150 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ତିନୋଟି କଣ୍ଡୋମର ଏକ ପ୍ୟାକେଟ ପାଇଁ 450 ରୁ 650 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। 12 କଣ୍ଡୋମର ଏକ ପ୍ୟାକେଟ 1200 ରୁ 2100 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF) କାହିଁକି ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା

IMF ର ମତ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ବେଲଆଉଟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାରୁ, IMF ଟିକସ ଛାଡ଼ ଦେବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଛାଡ଼ କେବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଜେଟ୍ ସାଇକେଲ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।

