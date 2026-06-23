ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ବାଲାର ରୋଜଗାର କେତେ, ଏଥିରେ ଏଜେନ୍ସିର କେତେ ଥାଏ କମିଶନ
ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଏ ଡେଲିଭରି ବୟ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତିଦିନ ସାରା ଭାରତରେ ହଜାର ହଜାର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ହେଲେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଡେଲିଭରି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିମାନେ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
ଜଣେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଟଙ୍କାରୁ ୩୦ ଟଙ୍କା କମିଶନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦିନସାରା ହେଉଥିବା ଡେଲିଭରି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ଆୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଅଧିକାଂଶ ଡେଲିଭରି କର୍ମଚାରୀ ଏଜେନ୍ସିରୁ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର କମିଶନ ଏଥିରେ ଯୋଡାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ମାସିକ ରୋଜଗାର ସାଧାରଣତଃ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସହର ଏବଂ ଚାହିଦାର ସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଜଣେ ହାରାହାରି ଡେଲିଭରି କର୍ମଚାରୀ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ୨୫ ରୁ ୪୦ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି କରନ୍ତି। କମିଶନ ହାର ଉପରେ ଆଧାର କରି, ସେମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ସାଧାରଣତଃ ୭୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ।
ଗ୍ରାହକମାନେ ସରକାରୀ ଏଲପିଜି ବିଲ୍ ପରିମାଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେବାକୁ ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହଁନ୍ତି। କାରଣ ଡେଲିଭରି ଶୁଳ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହେଲେ, ଅନେକ ଘରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ୨୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିପ୍ ଦିଅନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନକ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ବିତରକ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ପ୍ରାୟ ୭୩.୮ ଟଙ୍କା କମିଶନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ପରିମାଣ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସିଲିଣ୍ଡରର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ।
ସିଲିଣ୍ଡର ଆକାର ଅନୁସାରେ କମିଶନ ଗଠନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୬.୫୪ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏହା ମାନକ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ମିଳୁଥିବା କମିଶନର ପ୍ରାୟ ଅଧା।