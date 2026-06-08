ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ୍ର ଅସଲ ସତ : ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼େ ଏକ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ହେଉଛି ଆଦାୟ?
ଭାରତ ରୁଷ, ଇରାକ, ସାଉଦି ଆରବ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE), ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ସମେତ ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
Petrol Base Price : ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ର ଦାମ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ, ଶେଷରେ ସରକାର ଏକ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣନ୍ତି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ କେମିତି ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୮୫ ରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍) ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ।
ଭାରତ ରୁଷ, ଇରାକ, ସାଉଦି ଆରବ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE), ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ସମେତ ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ କରେ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଅନେକ ଦେଶରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ।
ବିଦେଶରୁ କିଣାଯାଉଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସିଧାସଳଖ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଏଲପିଜି, ଏଟିଏଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବିଶୋଧନ, ପରିବହନ ଏବଂ ଡିଲର କମିଶନ ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଡ଼ିହେବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ।
ଦିଲ୍ଲୀର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ବେସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ (ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ) ପ୍ରାୟ ୫୨.୮୪ ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମୂଲ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ, ବିଶୋଧନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହା ପରେ ଡିଲର କମିଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥାଏ।
ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି (ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ) ଆଦାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଭାଟ୍ (VAT) କିମ୍ବା ସେସ୍ (Cess) ଟିକସ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ୨୧.୯୦ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧୫.୪୦ ଟଙ୍କାର ଭାଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ଡିଲର କମିଶନ ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ ୪.୩୯ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଟିକସକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ (ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ) ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ।
ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କର ଆୟ ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ସେସ୍ରୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଭାଟ ଜରିଆରେ ରାଜସ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ, ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ ଗ୍ରାହକ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଟିକସ ଆକାରରେ ସରକାରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ।
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୩-୨୦୨୪ ରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସମୁଦାୟ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ୭.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସରୁ ପ୍ରାୟ ୨.୭ ରୁ ୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାଟ୍ ଜରିଆରେ ୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ।