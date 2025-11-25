ଦୁବାଇରେ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦରମା କେତେ, ଜାଣିଲେ ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ହେବାକୁ ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ିବେ
ପ୍ରକୃତରେ ଦୁବାଇରେ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦରମା ଏତେ ଅଧିକ କାହିଁକି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ଲୋକ ଦୁବାଇରେ କାମ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଚାକିରି ସେଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଦରମା ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଦୁବାଇରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଚାକିରି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦରମା, ସୁବିଧା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏପରି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁବାଇରେ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା AED ୨୭୦୦ ରୁ AED ୬୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ, ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧.୬୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଭାରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଦୁବାଇରେ, କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରେଲର, ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କିମ୍ବା ଭାରୀ-ଡ୍ୟୁଟି ଟ୍ରକ୍ ର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ AED ୫୦୦୦ ରୁ AED ୮୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୧,୧୦,୦୦୦ ରୁ ୧,୮୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।
ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାସହିତ ଓଭରଟାଇମ୍, ଖାଇବା ଏବଂ ରହିବା, ଚିକିତ୍ସା ବୀମା, ଟିକେଟ୍ ଭତ୍ତା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଘର ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଦରମା ଏତେ ଅଧିକ କାହିଁକି:
ଦୁବାଇରେ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରମା ଦିଅନ୍ତି। ଓଭରଟାଇମ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଦୁବାଇରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ନିୟମ:
ଦୁବାଇରେ ଏକ ଭାରୀ ଟ୍ରକ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଏକ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରୀ ଯାନ ଚାଳନା କୌଶଳ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ନିୟମ ଏବଂ ରାସ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ଦୁବାଇରେ, ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୬ ସେକେଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ନ କଲେ ମୋଟା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଗତି ସୀମା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁବାଇର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗତି ସୀମା ଅଛି, ଏବଂ ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୀମା ଅଛି।