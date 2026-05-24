କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଳି ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗେ, ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଜରୁରୀ
କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି କିପରି ଭାଇରାଲ ହେଲା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋର୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହା କୌଣସି ସରକାରୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଭିଯାନ, ଯାହା AI ଉପକରଣ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି।
ଏହା ଦଳର ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଳି ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଳି ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
ଅଭିଜିତ ଦୀପକ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି CJP ଗଠନ କରିଥିଲେ:
CJPର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ କୌଣସି କୋଡିଂ ବିନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ଏପରିକି ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
AI ଟୁଲ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରିକୁ ସହଜ କରିଥାଏ:
ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାସ ମାସ କୋଡିଂ ଶିଖିବା କିମ୍ବା ଡେଭଲପରଙ୍କ ଏକ ଟିମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ, AI ୱେବସାଇଟ୍ ବିଲ୍ଡର୍ସଙ୍କ ସହାୟତାରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇପାରୁଛି।
Framer AI, Dora, Relume.io, ଏବଂ v0.dev ଭଳି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲେଆଉଟ୍, ଡିଜାଇନ୍, ଆନିମେସନ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍-ଅନୁକୂଳ ପୃଷ୍ଠା ତିଆରି କରନ୍ତି।
ଅଭିଜିତ୍ ଡିପକେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ କେବଳ AI କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ୱେବସାଇଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ମଧ୍ୟ AI ବ୍ୟବହାର କରି ଜେନେରେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଭିଯାନ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା।
ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ:
ଏପରି ୱେବସାଇଟର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ମାଗଣା AI ଉପକରଣ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମୌଳିକ ସ୍ତରରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ ମାଗଣା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ AI ଉପକରଣ ସହିତ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ।
ହେଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ଡୋମେନ୍, ଉନ୍ନତ ଡିଜାଇନ୍, ସର୍ଭର ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଡନ୍ତି, ତେବେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।
କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି କିପରି ଭାଇରାଲ ହେଲା:
ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏହି ଦଳ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। CJI ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି “କକ୍ରୋଚ୍” ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିମ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପାର୍ଟି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଧୀରେ ଧୀରେଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟର, ଭିଡିଓ ମିମ୍ ଏବଂ ଗୀତ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋଅର୍ସ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯଦିଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।