ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିହାତି ଜାଣନ୍ତୁ…

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ୪ ମଇରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଆକଳନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଏହି ସମୟରେ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରକାରୀ ଭାବରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ତାହାର ସୀମା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିହାର ଭଳି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସୀମା ପ୍ରାୟ ୪୦ ଲକ୍ଷ। ଗୋଆ କିମ୍ବା ସିକିମ ଭଳି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ୨୮ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। ଏହି ସୀମା ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

ଏହି ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ: ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ରାଲି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏଥିରେ ତମ୍ବୁ, ମାଇକ, ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୋଷ୍ଟର, ବ୍ୟାନର, ପତାକା ଏବଂ ପାମ୍ଫଲେଟ୍ ଭଳି ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ସମେତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ନିକଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଚାର, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପିଆର ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନିର୍ବାଚନ ବଜେଟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ: ନିର୍ବାଚନୀ ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ, ଦଳ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଭୋଟରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା: କେବଳ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ, ସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଭୋଟରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ବାଚନର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।

ମୌଳିକ ଯୋଗ୍ୟତା: ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମରେ ୨୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ₹୧୦,୦୦୦ଏବଂ SC/ST ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫୦୦୦ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଦାୟିତ୍ବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ ଏକ ଶପଥପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।

